

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی نیما یوشیج با بیان اینکه این جشنواره از امروز سه شنبه سوم آذر تا پنج شنبه پنجم آذرماه در دانشگاه مازندران برگزار می‌شود، گفت: بیش از ۱۵۰ مقاله تخصصی از پژوهشگران ایران و کشور‌های حوزه قفقاز، آسیای مرکزی و شبه‌قاره هند به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

مرتضی محسنی با بیان اینکه این رویداد در بخش‌های کتاب، شعر، فیلم، پادکست، نقاشی، خوشنویسی و همایش علمی برگزار خواهد شد، افزود: هدف از برگزاری این جشنواره بازخوانی اندیشه، آثار و جایگاه ادبی نیما یوشیج و بررسی تاثیراو در عرصه‌های علمی، فرهنگی و هنری است.

وی با اشاره به گستره موضوعی جشنواره ادامه داد: در بخش علمی، موضوعاتی همچون نیما و مطالعات فرهنگی، نیما و مطالعات اجتماعی، نیما و مطالعات هنری، نیما و مطالعات ادبی، نیما و نقد ادبی، نیما و شعر نو، نیما و شعر کلاسیک، نیما و شعر مازندرانی و نیما و مکاتب ادبی مورد توجه قرار گرفته است.



دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی نیما یوشیج گفت: در بخش فرهنگی و هنری نیز رشته‌هایی همچون تئاتر، موسیقی محلی، عکاسی، نقاشی، فیلم، خوشنویسی و هنر‌های تجسمی پیش‌بینی شده است تا شخصیت و میراث نیما از منظر‌های متنوع مورد بررسی و بازآفرینی قرار گیرد.



محسنی با بیان اینکه مراسم اختتامیه این جشنواره صبح پنجشنبه ۵ آذر با حضور وزیر علوم برگزار خواهد شد، افزود: مجموعه دو جلدی مقالات علمی همایش نیما با بیش از هزار و ۷۰۰ صفحه در این جشنواره رونمایی و عرضه می‌شود.