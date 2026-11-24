معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، از ساخت و بهسازی ۱۳۶ کیلومتر راه روستایی با اعتباری بالغ بر ۶۷۰ میلیارد تومان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی بهداروندی گفت:: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸۳ کیلومتر راه روستایی با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان احداث شده و همچنین عملیات بهسازی ۵۳ کیلومتر از راه‌های روستایی استان با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان به اجرا درآمده است.

وی افزود: در حال حاضر ۳۰ طرح راه روستایی به طول مجموع ۶۲ کیلومتر در سطح استان فعال است که برای اجرای این پروژه‌ها اعتباری بالغ بر ۸ هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به زمان‌بندی تکمیل طرح‌های در دست اجرا بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود این طرح‌ها طی سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسند و با تکمیل آنها، زمینه بهبود دسترسی و تسهیل تردد در مناطق روستایی استان فراهم شود.

بهداروندی همچنین با اشاره به وضعیت برخورداری روستا‌های بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹۱.۹ درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار استان خوزستان از راه آسفالته برخوردار هستند؛ این در حالی است که میانگین برخورداری در سطح کشور ۸۸.۱ درصد است و خوزستان از این نظر بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای طرح‌های ساخت و بهسازی راه‌های روستایی با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای دسترسی و بهبود شرایط تردد ساکنان مناطق روستایی استان ادامه دارد.