سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اختصاص ۱۶۱ میلیون مترمکعب گاز به صنایع براساس مصوبه شورای عالی انرژی خبر داد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای عزت‌الله زارعی امروز(۳ آذر ۱۴۰۵) در ارتباط تصویری با برنامه «روی خط خبر» گفت: براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای عالی انرژی، ۱۶۱ میلیون مترمکعب گاز برای تأمین نیاز صنایع در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال اختصاص یافته است.

زارعی افزود: سهمیه گاز هر صنعت براساس اولویت، میزان نیاز و جایگاه آن در زنجیره تولید از سوی وزارت صمت تعیین شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات برنامه تأمین انرژی صنایع گفت: علاوه بر گاز، تأمین ۷۵۰ میلیون مترمکعب سوخت جایگزین و ۱۶ هزار و ۵۵۰ مگاوات برق نیز برای صنایع پیش‌بینی شده که به تصویب شورای عالی انرژی رسیده است.

زارعی افزود: سهمیه گاز صنایع متناسب با اولویت و میزان اثرگذاری آنها در زنجیره تولید تعیین شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی صنایع از جمله صنایع سیمانی به سمت استفاده از سوخت‌های جایگزین هدایت شده‌اند و سهمیه گاز کمتری دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: صنایعی که نقش بیشتری در زنجیره تولید و اثرگذاری اقتصادی بالاتری دارند یا استفاده از سوخت جایگزین برای آنها دشوارتر است، سهمیه گاز بیشتری دریافت می‌کنند.

سخنگوی وزارت صمت ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی و تقسیم‌بندی انجام‌شده، صنایع در ماه‌های سرد پیش‌رو با مشکل تأمین انرژی مواجه نشوند.