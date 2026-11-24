در حالی که کودکان سراسر جهان روز جهانی کودک را برای تأکید بر حقوق خود در برخورداری از زندگی، آزادی و امنیت جشن گرفتند، صد‌ها کودک فلسطینی پشت میله‌های زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند و از دوران کودکی خود محروم شده‌اند و با شرایط سخت شکنجه، گرسنگی و نقض حقوق مواجه هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه؛ کمیته خانواده، وابسته به نیرو‌های ملی و اسلامی با برگزاری تجمعی اعتراضی مقابل مقر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در غزه، آزادی کودکان اسیر و توجه به رنج و مشکلات آنان را خواستار شد.

بیش از ۳۶۰ کودک فلسطینی در زندان‌های اشغالگران و پشت میله‌های زندان به سر می‌برند و در شرایطی غیرانسانی و بسیار سخت و نامناسب بازداشت هستند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع که شعار‌هایی را در حمایت مطالبه برای آزادی کودکان اسیر سر می‌دادند، تأکید کردند روز جهانی کودک، در شرایطی که کودکان فلسطینی در پشت میله‌های زندان، دور از خانواده‌هایشان و محروم از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود رها شوند، مفهوم خود را از دست می‌دهد.

پیام خانواده‌های کودکان اسیر و حامیان آنها در غزه این است که دوران کودکی کودکان فلسطینی از کودکان سراسر جهان کم‌ارزش‌تر نیست، آزادی آنها فقط یک مطالبه سیاسی نیست، بلکه حقی انسانی و اخلاقی است که نمی‌توان در برابر نقض آن سکوت کرد.