هفت هزار مترمربع ایزوگام و ۱۰ سری جهیزیه به ارزش مجموع بیش از ۶۰ میلیارد ریال به خانواده‌های نیازمند بویین‌میاندشت اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بویین‌میاندشت گفت: هفت هزار مترمربع ایزوگام به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد ریال برای عایق‌کاری پشت‌بام منازل خانواده‌های نیازمند به‌صورت رایگان تأمین و با همکاری پنج گروه جهادی نصب شد.

سرهنگ محسن اصلانی افزود: هم‌زمان با هفته بسیج، ۱۰ سری جهیزیه شامل یخچال، اجاق‌گاز، پنکه، ماشین لباسشویی و جاروبرقی به نوعروسان شهرستان اهدا شد که ارزش آنها بیش از ۳۰ میلیارد ریال است.