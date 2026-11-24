رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان ازعملیات اجرایی سرشماری نفوس و مسکن در استان کرمان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدرضا وحیدی با اشاره به اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن در تولید آمار‌های دقیق و به‌هنگام برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای اظهار داشت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ با رویکرد استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های ثبتی و تکمیل داده‌های موردنیاز از طریق مشارکت خانوار‌ها و نمونه‌گیری میدانی اجرا شد که استان کرمان نیز همگام با برنامه ملی، مراحل مختلف این طرح را به انجام رساند.

وی با تشریح مراحل اجرای سرشماری در استان کرمان افزود: در بخش نخست، از روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه، برای سرپرستان خانوار‌هایی که اطلاعات آنها در پایگاه‌های اطلاعاتی ناقص بود یا اطلاعات موردنیاز آنها ثبت نشده بود، پیامک اطلاع‌رسانی ارسال شد تا با مراجعه به سامانه «دولت من» به نشانی my.gov.ir، اطلاعات خانوار خود را تکمیل کنند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان ادامه داد: به‌منظور تسهیل فرایند تکمیل اطلاعات و افزایش پوشش سرشماری، ۳۲ مأمور تلفنی در فرمانداری‌های شهرستان‌ها و ستاد مرکزی مستقر شدند و با برقراری تماس با خانوار‌هایی که در مهلت مقرر اطلاعات خود را تکمیل نکرده بودند، راهنمایی و پیگیری لازم را انجام دادند.

وحیدی، در خصوص اجرای مرحله نمونه‌گیری میدانی نیز بیان کرد: این مرحله از ابتدای آبان‌ماه با مشارکت ۱۲۰ مأمور آمارگیر و در قالب ۸۱۱ حوزه آماری در سطح استان آغاز شد. در این مرحله، مأموران با مراجعه به حدود ۷۸ هزار خانوار نمونه، اطلاعات موردنیاز را جمع‌آوری کردند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اعلام پایان عملیات میدانی سرشماری تصریح کرد: خوشبختانه اطلاعات تمامی حدود ۷۸ هزار خانوار پیش‌بینی‌شده در نمونه‌گیری میدانی جمع‌آوری شد و این عملیات با تلاش و همکاری مجموعه عوامل اجرایی، در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده به پایان رسید.