معاون دبیر چهارمین جایزه جوانی جمعیت با اشاره به افزایش ۶۸ درصدی شرکت‌کنندگان در این رویداد، گفت: در این دوره از جایزه ملی، از خانواده‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان فعال در حوزه جمعیت تقدیر می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت امروز، سه‌شنبه سوم آذرماه ۱۴۰۵ در هفت بخش خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان برگزار می‌شود.

سید حامد برکاتی، در مراسم چهارمین جایزه جوانی جمعیت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در ۳۰ اردیبهشت امسال، اظهار کرد: از جمله دستاورد‌های ارزشمند دفاع مقدس سوم و نعمت عظیم بعثت بی‌نظیر ملت، برآمدن ایران در تراز یک قدرت بزرگ و تاثیرگذار است.

وی افزود: امروز گرد هم آمده‌ایم تا از کسانی قدردانی کنیم که حمایت از خانواده را به اقدامی ملموس و عملی تبدیل کرده‌اند؛ دستگاه‌هایی که به تکالیف جمعیتی خود به‌درستی عمل کرده‌اند، گروه‌های مردمی که با دغدغه‌مندی در این عرصه فعالیت کرده‌اند و رسانه‌هایی که به‌جای سخن گفتن از طرف مردم، خود مردم را به تصویر کشیده‌اند.

برکاتی با تشریح روند انتخاب برگزیدگان، گفت: در فرایند ارزیابی، چند برابر ظرفیت نهایی، نامزد‌ها و آثار انتخاب شدند و پس از بررسی‌های تخصصی، سه برابر تعداد برگزیدگان نهایی به کمیته داوری معرفی شدند تا رتبه‌بندی و انتخاب نهایی انجام شود.

وی با اشاره به ساختار داوری این رویداد، بیان کرد: کمیته داوری با حضور دبیر ستاد جوانی جمعیت به‌عنوان رئیس رویداد، کمیته علمی و هیئت داوران متشکل از چهار صاحب‌نظر حقیقی تشکیل شد.

معاون دبیر علمی چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت با تاکید بر ضرورت تسهیل فرزندآوری، تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که موانع فرزندآوری برطرف شود و دستگاه‌های اجرایی، سنگ‌اندازی‌ها و موانع پیش روی خانواده‌ها برای تشکیل زندگی و فرزندآوری را از میان بردارند.

وی درباره معیار انتخاب سازمان‌های مردم‌نهاد نیز گفت: در ارزیابی این بخش، بر همان رویکردی تاکید شد که رئیس‌جمهور مطرح کرده‌اند؛ یعنی محله‌محوری و مسجد‌محوری در فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد.

برکاتی افزود: مدیرانی که اقداماتی اثربخش و قابل تکثیر در حوزه جوانی جمعیت انجام داده‌اند نیز مورد توجه قرار گرفتند. در بخش نخبگان هم با تااکید بر فرمایشات رهبر شهید، افرادی مدنظر بودند که با بهره‌گیری از روش‌های علمی، اصلاح ساختار جمعیت را دنبال کرده باشند.

وی در پایان با اشاره به استقبال از چهارمین دوره این جایزه، خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط موجود، در مجموع شاهد افزایش ۶۸ درصدی تعداد شرکت‌کنندگان در جایزه امسال نسبت به دوره گذشته بودیم.