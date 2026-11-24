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جلسه علنی صبح امروز مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دستورکار جلسه امروز به شرح زیر است :
سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمانهای مالیاتی طرح پهنه راه
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوریاسلامیایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز
گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهیهای عمومی