

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۱۰ تیم حضور یافتند که در دو گروه ۵ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه ۴ تیم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند و تیم‌های پنجم و ششم برای رده‌های ۹ تا ۱۱ رقابت خواهند کرد. با انصراف تیم بنگلادش تیم تایلند به گروه یک منتقل شد و بدین ترتیب برنامه مسابقات هم دستخوش تغییر شد.۴ تیم برتر مسابقات به رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۷ در مجارستان راه خواهند یافت. در صورتی که تیم استرالیا به عنوان نماینده اقیانوسیه در میان ۴ تیم برتر قرار بگیرد، تیم پنجم آسیا نیز مجوز خواهد گرفت.

نتایج روز نخست و برنامه روز دوم به این شرح است:

* گروه یک:

هنگ کنگ ۱۶ - ۳۳ ایران (سالن دوستیک)

تایلند ۶ - ۴۲ ژاپن (قهرمان دوره قبل)

- تیم چین استراحت کرد.

- سه شنبه ۳ آذر:

هنگ کنگ - ژاپن

ایران - چین (سالن ۱۱:۳۰ - سالن دوستیک)

- تیم تایلند استراحت می‌کند.

- تیم‌های ژاپن و ایران با ۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های چین و هنگ کنگ بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.

* گروه دو:

کره جنوبی ۴۳ - ۱۱ ازبکستان

قزاقستان ۳۷ - ۱۸ استرالیا

- تیم هند استراحت کرد.

- سه شنبه ۳ آذر:

استرالیا - کره جنوبی

هند - قزاقستان

- تیم ازبکستان استراحت می‌کند.

- تیم‌های کره جنوبی و قزاقستان با ۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های استرالیا و ازبکستان بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم‌های ژاپن، کره جنوبی و قزاقستان اول تا سوم شدند و تیم ایران چهارم شد.

در تاریخ هندبال قهرمانی زنان آسیا که از سال ۱۹۸۷ سابقه برگزاری دارد و هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، تیم کره جنوبی با ۱۶ قهرمانی، ۳ نایب قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیم‌های ژاپن با ۲ قهرمانی، ۷ نایب قهرمانی و ۸ سومی و قزاقستان با ۲ قهرمانی و ۲ سومی در رده‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.

تیم ایران برای دهمین بار در این رقابت‌ها شرکت کرده است. بانوان ایران در سال ۲۰۰۸ هفتم، ۲۰۱۰ هشتم، ۲۰۱۲ نهم، ۲۰۱۵ ششم، ۲۰۱۷ هفتم، ۲۰۱۸ ششم و ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ چهارم شدند. در سال ۲۰۲۲ تیم سنگ آهن بافق یزد به عنوان تیم ملی ایران در مسابقات شرکت کرد.