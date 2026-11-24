هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ حدود یک‌هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان برای حمایت دارویی از بیماران صعب‌العلاج اختصاص داده است؛ حمایتی که در کنار کمک به هزینه درمان کودکان مبتلا به سرطان، تأمین دارو‌های تخصصی و تقویت زیرساخت‌های تشخیصی و درمانی را نیز در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حسین صفوی رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: حمایت از بیماران مبتلا به سرطان و دیگر بیماران صعب‌العلاج در سه محور کاهش هزینه‌های درمان، تأمین دارو‌های تخصصی و توسعه زیرساخت‌های تشخیص و درمان دنبال می‌شود.

وی افزود: هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در سال ۱۴۰۴، ۱۷۰ میلیارد تومان برای حمایت از خدمات درمانی کودکان مبتلا به سرطان اختصاص داده است. این اعتبار با هدف پوشش بخشی از هزینه‌های خارج از تعهد بیمه و کمک به خانواده‌هایی در نظر گرفته شده که تأمین هزینه درمان فرزندانشان با دشواری مالی همراه است.

رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ادامه داد: بخش دیگری از حمایت‌ها به هزینه دارو‌های گران‌قیمت بیماران صعب‌العلاج اختصاص دارد. بر اساس قرارداد هیئت امنا با سازمان بیمه سلامت، این نهاد ۷۰ درصد هزینه تأمین دارو‌های منتخب برای درمان این بیماران را تقبل کرده است. مجموع حمایت دارویی این برنامه در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به حدود یک‌هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان برای نزدیک به ۶۳ هزار مورد خدمت رسیده است. این حمایت‌ها، علاوه بر بیماران مبتلا به سرطان، سایر بیماران صعب‌العلاج را نیز شامل می‌شود.

وی گفت: در حوزه تأمین دارو‌های تخصصی، هیئت امنا با اعلام نیاز سازمان غذا و دارو، ۸ هزار واحد داروی پگ‌آسپارگاز و ویمیزیم وارد کرده است. این دارو‌ها در درمان برخی بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد و سندرم موکوپلی‌ساکاریدوز کاربرد دارند و تأمین به‌موقع آنها برای ادامه درمان بیماران اهمیت دارد.

صفوی ادامه داد: تقویت زیرساخت‌های تشخیص و درمان سرطان در بیمارستان‌های دانشگاهی نیز از دیگر محور‌های فعالیت هیئت امناست. این نهاد بر اساس اعلام نیاز معاونت درمان وزارت بهداشت، تجهیزات پزشکی پیشرفته مورد استفاده در تشخیص و درمان سرطان را تأمین و با توجه به اولویت‌های اعلام‌شده، در مراکز درمانی کشور توزیع می‌کند.

به گفته وی حمایت از درمان‌های پیچیده، از جمله پیوند مغز استخوان، نیز در برنامه‌های هیئت امنا قرار دارد. این حمایت‌ها شامل مشارکت در تأمین هزینه برخی اعمال پیوند، تهیه اقلام ضروری، کمک به بخشی از هزینه‌های درمان پس از پیوند و پشتیبانی از درمان عوارض شدید، از جمله بیماری پیوند علیه میزبان، است.

رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: به‌طور مستمر با حدود ۳۴ مرکز پیوند در کشور در ارتباط است و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی خود، برای رفع مشکلات این مراکز اقدام می‌کند.

وی در پایان افزود: مجموع این اقدامات با هدف کاهش موانع مالی درمان و افزایش دسترسی بیماران به خدمات تشخیصی و درمانی انجام می‌شود. تداوم حمایت‌ها در کنار تقویت پوشش بیمه‌ای و تأمین پایدار دارو و تجهیزات، از عوامل مؤثر در پاسخ‌گویی به نیاز‌های بیماران صعب‌العلاج عنوان شده است.