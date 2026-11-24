جشنواره میوه بِه با هدف حمایت از تولیدکنندگان و معرفی ظرفیت‌های گردشگری باغبادران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار باغبادران گفت: سالانه بیش از هزار تن میوه بِه در بخش باغبادران تولید و روانه بازار می‌شود.

حجت‌الله امینی افزود: در این جشنواره بیش از ۴۰ غرفه با حضور کشاورزان، تولیدکنندگان و هنرمندان برپا شده و محصولات باغی، فرآورده‌های بِه، تولیدات هنری و صنایع‌دستی عرضه می‌شود.

فرماندار لنجان نیز با اشاره به ظرفیت ۳۵ روستای بخش باغبادران گفت: برگزاری جشنواره‌های متناسب با محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی هر منطقه، با هدف جذب گردشگر و رونق کسب‌وکار‌های محلی انجام می‌شود.

علیرضا بصیری افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در حاشیه زاینده‌رود و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز در دستور کار قرار دارد.