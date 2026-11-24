رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت استاد گلشنی آورده است که آن مرحوم در ترویج مطالعات و نظریات الهیات و پژوهش‌های دینی نقش بسزایی داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در این پیام آورده است: درگذشت اندیشمند فرهیخته مرحوم آقای دکتر مهدی گلشنی موجب تألم و تأثر گردید. آن استاد برجسته و چهره ماندگار علمی از جمله نظریه پردازان و مدافعان علم دینی بود و در ترویج مطالعات و نظریات الهیات و پژوهش‌های دینی نقش بسزیای داشت.

پیام حاکیست: درگذشت این دانشمند متعهد و جلیل القدر را به خاندان محترم معزی، جامعه دانشگاهی کشور، همکاران و ارادتمندان به آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد منان برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

مهدی گلشنی؛ اول بهمن‌ماه ۱۳۱۷ هجری شمسی در اصفهان دیده به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را در دبیرستان ادب اصفهان گذراند و دیپلم را با معدل ۱۶/۵ گرفت و بعد از سفر به تهران، در سال ۳۹ لیسانس دانشگاه تهران در رشته فیزیک را گرفت. سپس به منظور ادامه تحصیل رهسپار آمریکا شد و در سال ۴۸ از دانشگاه برکلی آمریکا در رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی به درجه دکترا رسید.

وی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تسلط داشته و به هر سه زبان تألیفات متعدد به یادگار گذاشت. علاوه بر فیزیک، در الهیات و پژوهش‌های دینی و مطالعات تطبیقی دو حوزهٔ «علم و دین» صاحب‌نظر بود.

کسب جایزه چهرهٔ ماندگار عرصهٔ فیزیک، جایزهٔ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، کسب عنوان برگزیده جایزه علمی علامه طباطبایی از جمله دستاورد‌های گلشنی بود و تالیف حدود ۲۰ کتاب در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، تربیت هزاران شاگرد در حوزه‌های مختلف فیزیکی و فلسفی از جمله افتخارات و برجستگی‌های او بود.

گلشنی در سال ۶۹ به عنوان یکی از اعضای پیوسته اولیه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

پایه‌گذاری اولین دوره دکتری فیزیک و پویاسازی تحقیقات «فیزیک بنیادی» در ایران، ایجاد اولین گروه فلسفه علم در کشور و توسعه تحقیقات «علم و دین» و «فیزیک و فلسفه»، مشارکت در تأسیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، عضویت مؤسس انجمن بین‌المللی علم و دین و همکاری در پروژه‌های علمی جهانی از مهم‌ترین خدمات علمی و فرهنگی این دانشمند است.

گلشنی، بعد از سال‌ها فعالیت علمی، فرهنگی و اجتماعی، حضور در مجامع مختلف داخلی و بین‌المللی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تالیف کتاب و مقاله بعلاوه تربیت شاگردان متعدد که تماماً علی‌رغم همه سختی‌ها و چالش‌ها و ناملایمت‌های روزگار رقم خورده بود، صبح روز سه شنبه؛ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ پس از ۸۸ سال عمر باارزش، دار فانی را وداع گفته و به دیدار معبود شتافت.

مراسم تشییع و اقامه نماز در تهران، دیروز دوشنبه در مسجد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

آیین تشییع و اقامه نماز بر پیکر استاد گلشنی در شهر مقدس قم نیز امروز سوم آذرماه از ساعت ۹ صبح در مسجد اعظم قم برگزار و نماز به امامت آیت الله سبحانی اقامه می‌شود، مراسم تدفین پیکر استاد نیز در شهر اصفهان انجام می‌شود.