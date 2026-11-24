رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محور‌های منتهی به پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، در برخی از محور‌های استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گلستان و مازندران بارش باران گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی محور‌های پرتردد افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در محدوده پایانه شهید کلانتری و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، محور شهریار ـ تهران در برخی مقاطع و آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده رضی‌آباد، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به مسدود بودن برخی محور‌های غیرشریانی تصریح کرد: محور‌های هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان در محدوده گردنه تته و وازک به بلده همچنان مسدود هستند.

سرهنگ قلی‌نیا ادامه داد: رانندگان با توجه به بارش باران در برخی استان‌ها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از انجام حرکات مخاطره‌آمیز خودداری کنند و پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اطلاع کسب کنند. رانندگان همچنین باید از تردد در محور‌های مسدود خودداری کرده و به هشدار‌های مأموران پلیس راه توجه داشته باشند.