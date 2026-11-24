مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و ضرورت مدیریت شرایط تأمین انرژی، صنعت برق از ابتدای آذر ناگزیر به اعمال برخی محدودیت‌ها در تأمین برق شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و ضرورت مدیریت شرایط تأمین انرژی، صنعت برق از ابتدای آذرماه ناگزیر به اعمال برخی محدودیت‌ها در تأمین برق شده است.

دادگر افزود: این محدودیت‌ها صرفاً در پی محدودیت تأمین سوخت نیروگاهی و با هدف مدیریت منابع موجود و حفظ پایداری شبکه برق کشور اعمال می‌شود.

وی گفت: اطلاع‌رسانی به مشترکان مشمول این محدودیت‌ها، پیش از اعمال آن، از طریق اعلان اپلیکیشن «برق من» و همچنین ارسال اعلان (نوتیفیکیشن) در پیام‌رسان «بله» انجام خواهد شد.

شرکت توانیر ضمن عذرخواهی و تأکید بر اینکه اعمال این محدودیت‌ها تصمیمی ناگزیر در شرایط محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌هاست، از مشترکان درخواست کرده است با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق، صنعت برق کشور را در عبور از شرایط دشوار تأمین انرژی و حفظ پایداری شبکه یاری کنند.