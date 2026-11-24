به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ طیبه دهاز گفت: با افزایش استخر‌های پوشش‌دار و اصلاح ساختار مزارع، پیش‌بینی می‌شود تولید امسال با وجود کاهش سطح زیر کشت، روند مطلوبی داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه استان بوشهر به‌عنوان قطب تولید میگوی پرورشی کشور اظهار داشت: این استان در سال گذشته با وجود شیوع بیماری نکروز حاد هپاتوپانکراس (AHPND)، حدود ۳۰ هزار تن میگو تولید کرد و بیش از نیمی از تولید میگوی کشور را به خود اختصاص داد.

دهاز افزود: امسال فعالیت پرورش میگو در قالب ۱۲ مجتمع و ۳۶۳ مزرعه و در سطح ۴ هزار و ۲۵۱ هکتار انجام شده است. عملیات برداشت نیز از اواخر شهریورماه آغاز شده و تا آذرماه ادامه دارد که تاکنون بیش از ۲۱ هزار تن میگو از مزارع پرورشی برداشت شده است.

معاون آبزی‌پروری اداره کل شیلات استان بوشهر با اشاره به تداوم بیماری نکروز حاد هپاتوپانکراس (AHPND) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت پرورش میگو گفت: تغییر ساختار مزارع و جایگزینی استخر‌های سنتی و خاکی با استخر‌های پوشش‌دار از راهکار‌های اصلی مدیریت این بیماری و افزایش بهره‌وری است.

دهاز ادامه داد: تعداد استخر‌های پوشش‌دار استان از حدود ۳۰۰ استخر در سال گذشته به ۹۲۰ استخر در سال جاری رسیده است. در این استخر‌ها با استفاده از هوادهی از کف و سطح، خروجی مرکزی و استخر‌های ذخیره آب، شرایط مناسب‌تری برای پرورش میگو فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه میانگین تولید در استخر‌های خاکی حدود پنج تن و در استخر‌های پوشش‌دار بین ۴۰ تا ۴۵ تن است، افزود: اصلاح ساختار مزارع علاوه بر کمک به مدیریت بیماری، می‌تواند تولید در واحد سطح را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

معاون آبزی‌پروری اداره کل شیلات استان بوشهر تأمین برق و نقدینگی را از نیاز‌های اساسی توسعه این صنعت دانست و گفت: با وجود هزینه‌کرد حدود سه هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی برای اصلاح ساختار مزارع، توسعه بیشتر استخر‌های پوشش‌دار به تأمین تسهیلات و افزایش ظرفیت برق‌رسانی به مجتمع‌های پرورشی نیاز دارد.

دهاز با اشاره به بازار‌های صادراتی میگوی بوشهر بیان کرد: روسیه مهم‌ترین بازار هدف صادراتی میگوی استان است و بخشی از محصول نیز به کشور‌های حاشیه خلیج فارس ارسال می‌شود. در کنار صادرات، افزایش مصرف داخلی از طریق آموزش، ترویج و تنوع‌بخشی به محصولات میگو نیز دنبال می‌شود.

وی میگو را یکی از محصولات راهبردی و ارزآور استان بوشهر دانست و اظهار امیدواری کرد با تداوم اصلاح ساختار مزارع، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و حمایت از بهره‌برداران، تولید میگوی استان در سال جاری افزایش یابد.

سال گذشته از ۶۲ هزارتن میگوی پرورشی کشور سهم استان بوشهر ۳۰ هزار تن بود.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ طیبه دهاز گفت: با افزایش استخر‌های پوشش‌دار و اصلاح ساختار مزارع، پیش‌بینی می‌شود تولید امسال با وجود کاهش سطح زیر کشت، روند مطلوبی داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه استان بوشهر به‌عنوان قطب تولید میگوی پرورشی کشور اظهار داشت: این استان در سال گذشته با وجود شیوع بیماری نکروز حاد هپاتوپانکراس (AHPND)، حدود ۳۰ هزار تن میگو تولید کرد و بیش از نیمی از تولید میگوی کشور را به خود اختصاص داد.

دهاز افزود: امسال فعالیت پرورش میگو در قالب ۱۲ مجتمع و ۳۶۳ مزرعه و در سطح ۴ هزار و ۲۵۱ هکتار انجام شده است. عملیات برداشت نیز از اواخر شهریورماه آغاز شده و تا آذرماه ادامه دارد که تاکنون بیش از ۲۱ هزار تن میگو از مزارع پرورشی برداشت شده است.

معاون آبزی‌پروری اداره کل شیلات استان بوشهر با اشاره به تداوم بیماری نکروز حاد هپاتوپانکراس (AHPND) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت پرورش میگو گفت: تغییر ساختار مزارع و جایگزینی استخر‌های سنتی و خاکی با استخر‌های پوشش‌دار از راهکار‌های اصلی مدیریت این بیماری و افزایش بهره‌وری است.

دهاز ادامه داد: تعداد استخر‌های پوشش‌دار استان از حدود ۳۰۰ استخر در سال گذشته به ۹۲۰ استخر در سال جاری رسیده است. در این استخر‌ها با استفاده از هوادهی از کف و سطح، خروجی مرکزی و استخر‌های ذخیره آب، شرایط مناسب‌تری برای پرورش میگو فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه میانگین تولید در استخر‌های خاکی حدود پنج تن و در استخر‌های پوشش‌دار بین ۴۰ تا ۴۵ تن است، افزود: اصلاح ساختار مزارع علاوه بر کمک به مدیریت بیماری، می‌تواند تولید در واحد سطح را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

معاون آبزی‌پروری اداره کل شیلات استان بوشهر تأمین برق و نقدینگی را از نیاز‌های اساسی توسعه این صنعت دانست و گفت: با وجود هزینه‌کرد حدود سه هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی برای اصلاح ساختار مزارع، توسعه بیشتر استخر‌های پوشش‌دار به تأمین تسهیلات و افزایش ظرفیت برق‌رسانی به مجتمع‌های پرورشی نیاز دارد.

دهاز با اشاره به بازار‌های صادراتی میگوی بوشهر بیان کرد: روسیه مهم‌ترین بازار هدف صادراتی میگوی استان است و بخشی از محصول نیز به کشور‌های حاشیه خلیج فارس ارسال می‌شود. در کنار صادرات، افزایش مصرف داخلی از طریق آموزش، ترویج و تنوع‌بخشی به محصولات میگو نیز دنبال می‌شود.

وی میگو را یکی از محصولات راهبردی و ارزآور استان بوشهر دانست و اظهار امیدواری کرد با تداوم اصلاح ساختار مزارع، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و حمایت از بهره‌برداران، تولید میگوی استان در سال جاری افزایش یابد.

سال گذشته از ۶۲ هزارتن میگوی پرورشی کشور سهم استان بوشهر ۳۰ هزار تن بود.