مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان بر الزامات بین المللی سازمان جهانی دریانوردی در خصوص آموزش و الحاق دریانوردان متخصص به ناوگان کشتیرانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسین یونسی در نشست با دانشجویان رشته دریانوردی دانشگاه گیلان، با اشاره به جایگاه تخصصی این رشته در صنعت حمل و نقل دریایی، در خصوص فرصت‌های شغلی داخلی و بین‌المللی، الزامات حرفه‌ای فعالیت در ناوگان تجاری و مسیر ورود دانش‌آموختگان به بازار کار بین‌المللی این صنعت، مطالبی را ارائه کرد.

وی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به ضرورت و اهمیت توسعه آموزش‌های تخصصی دریانوردی، بر اهمیت تعامل میان مراکز آموزش عالی، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت‌های فعال در صنعت حمل و نقل دریایی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متناسب با نیاز‌های ناوگان تجاری کشور تأکید کرد.

فرآیند دریافت گواهینامه شایستگی دریانوردی، جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در میان کشور‌های عضو سازمان جهانی دریانوردی، اهمیت کیفیت انجام دوره‌های کارورزی دانشجویان دریانوردی از نظر سازمان بنادر و دریانوردی و نقش این دوره‌ها در کسب مهارت‌های عملی و ورود به بازار کار این دانشجویان در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

راهکار‌های ارتقای توانمندی‌های علمی و مهارتی دانشجویان و ایجاد یک فرآیند کارآمد برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و کارگاهی دستگاه‌های دریایی استان در بهبود آموزش‌های دریانوردی از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.