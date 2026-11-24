به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استان گلستان در مجموع چهار هزار و ۳۱ شهید راه برقراری نظام اسلامی و دوران هشت سال دفاع مقدس دارد.

استان گلستان ۳۸ بانوی شهید دارد که ۱۴ شهید اهل تشیع و ۲۴ شهید اهل تسنن هستند و از خاک تا افلاک پر کشیدند تا آرمان‌های انقلاب اسلامی متجلی شود.

در ۲۹ آبان سال ۵۷ مأموران پهلوی به حرم امام رضا (ع) حمله کرده و مردم را به خاک خون کشیدند.

این واقعه دل مردم را به درد آورد ودر واکنش به این جنایت رژیم پهلوی مردم انقلابی گرگان دست به قیام زدند و به خاک وخون کشیده شدندو در همین راستا امام راحل پیامی صادر کرده و روز پنجم آذر را عزای عمومی اعلام کردند.

در واقعه خونین ۵ آذر گرگان ۱۴ نفر به شهادت رسیدند که دو شهید از بانوان بودند.

شهیده نرگس قصابان متولد سال ۱۳۰۸ همزمان با اعتراضات مردم به ظلم و ستم نظام شاهنشاهی فعالیت‌های خود را آغاز کرد و شرکت در تظاهرات و سخنرانی را از وظایف خود می‌دانست.

این شهیده در درگیری‌های پنجم آذر سال ۱۳۵۷ گرگان که ماموران شاه مردم را تعقیب و به گلوله بستند، عده‌ای را به خانه خود پناه داد و در همین مکان نیز بر اثر اصابت تیر دژخیمان به شهادت رسید.

شهیده صدیقه پروانه متولد ۱۳۲۸ در گرگان بود که پس از اخذ مدرک دیپلم به علت علاقه شدید به دین و میهن فعالیت‌های انقلابی خود را شروع کرد.

شهیده پروانه همزمان با اوج درگیری امت حزب الله با رژیم ستمشاهی همراه با مردم در تظاهرات روز پنجم آذر سال ۵۷ در خیابان شهدا گرگان شرکت کرد و از سوی دژخیمان هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

فرازی از سخنان شهیده پروانه : اوامر حضرت امام خمینی (ره) را که مرجع و رهبر کبیر انقلاب اسلامی است اطاعت کنید و او را جانشین بر حق حضرت مهدی (عج) بدانید، نباید زیر سلطه اجنبی باشید، باید قیام کنید تا کشوری مستقل و آزاد داشته باشید .