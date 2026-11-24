به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بخش تصویری خبرگزاری آسوشیتدپرس؛ ده‌ها هزار نفر در بروکسل علیه سیاست‌های اقتصادی دست به تظاهرات زدند. آنها با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور را محکوم کردند و در ادامه اقدام به آتش زدن سطل زباله و خودرو‌ها کردند. پلیس برای متفرق کردن معترضان از خودرو‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد و شماری از آنها را بازداشت کرد. ضمنا پلیس با فردی معلول که در تظاهرات حضور داشت با خودروی آب پاش به روشی وحشیانه و خشونت بار حمله کرد.

این اعتراضات در شرایطی رخ داد که دولت بلژیک برای دستیابی به توافق بر سر بودجه سال آینده با دشواری رو‌به‌رو بود. هم‌زمان با ادامه اعتراضات، «بارت دی‌ور»، نخست‌وزیر بلژیک، با فیلیپ، پادشاه این کشور، دیدار کرد تا او را در جریان مذاکرات مربوط به بودجه قرار دهد.

«بارت دی‌ور» سه هفته پیش نیز برای تقدیم استعفای خود به دیدار پادشاه رفته بود؛ چرا که ائتلاف او نتوانسته بود بر سر چگونگی تأمین ۱۰ میلیارد یورو (۱۰.۹۷ میلیارد دلار) برای بودجه سال آینده به توافق برسد. پادشاه با استعفای او مخالفت کرد و از دی‌ور خواست تا مذاکرات را ادامه دهد، تا از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در کشور جلوگیری شود. معترضان نگرانند که این ۱۰ میلیارد یورو از طریق تحمیل هزینه به آنها؛ به‌ویژه در شرایطی که آنها هم‌اکنون نیز با مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های سوخت و گرمایش، و تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، تأمین شود.