به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیر فضای مجازی بسیج خراسان رضوی گفت: حدود ۶۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان این دوره را بانوان تشکیل می‌دهند؛ به‌طوری‌که از مجموع شرکت‌کنندگان، حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نفر خانم و مابقی آقا هستند.

عبدالله امینی فر با تشریح محور‌های این دوره از رویداد گفت مواسات و مدیریت مصرف انرژی به‌عنوان دو محور اصلی این دوره در نظر گرفته شده است تا گروه‌های تولید محتوا آثار مرتبط با این موضوعات را تولید و در فضای مجازی منتشر کنند.

وی با اشاره به رشته‌های رقابتی این رویداد ادامه داد: شرکت‌کنندگان در رشته‌های ساخت اپلیکیشن‌های موبایلی، ساخت بازی‌های موبایلی، تولید انیمیشن و پویانمایی، انسان‌رسانه و میکرورسانه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

مدیر فضای مجازی بسیج خراسان رضوی گفت: رقابت‌ها ابتدا در مرحله شهرستانی برگزار می‌شود و تیم‌های برگزیده به مرحله استانی راه می‌یابند و برگزیدگان این مرحله نیز در رقابت‌های کشوری حضور خواهند یافت.