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هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج امروز با حضور ۴۶۰۰ نفر در شهرستانهای خراسان رضوی، آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیر فضای مجازی بسیج خراسان رضوی گفت: حدود ۶۰ درصد ثبتنامکنندگان این دوره را بانوان تشکیل میدهند؛ بهطوریکه از مجموع شرکتکنندگان، حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نفر خانم و مابقی آقا هستند.
عبدالله امینی فر با تشریح محورهای این دوره از رویداد گفت مواسات و مدیریت مصرف انرژی بهعنوان دو محور اصلی این دوره در نظر گرفته شده است تا گروههای تولید محتوا آثار مرتبط با این موضوعات را تولید و در فضای مجازی منتشر کنند.
وی با اشاره به رشتههای رقابتی این رویداد ادامه داد: شرکتکنندگان در رشتههای ساخت اپلیکیشنهای موبایلی، ساخت بازیهای موبایلی، تولید انیمیشن و پویانمایی، انسانرسانه و میکرورسانه با یکدیگر به رقابت میپردازند.
مدیر فضای مجازی بسیج خراسان رضوی گفت: رقابتها ابتدا در مرحله شهرستانی برگزار میشود و تیمهای برگزیده به مرحله استانی راه مییابند و برگزیدگان این مرحله نیز در رقابتهای کشوری حضور خواهند یافت.