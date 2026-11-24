دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با تأکید بر ضرورت جلوگیری از انزوای علمی دانشگاه‌های کشور گفت: این کمیسیون با وجود نداشتن نقش اجرایی مستقیم، از طریق هماهنگی و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی، پیگیر حضور فعال استادان و دانشجویان ایرانی در مجامع علمی جهان و تلاش برای رفع تحریم‌های علمی علیه جامعه دانشگاهی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تحریم‌های علمی و دانشگاهی از جمله موانعی است که در سال‌های گذشته بر تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌های ایران سایه انداخته است. این محدودیت‌ها در حالی ادامه دارد که همکاری‌های علمی فرامرزی، تبادل دانش و مشارکت پژوهشگران در پروژه‌های مشترک ، از شاخص‌های مهم توسعه علمی و ارتقای جایگاه دانشگاه‌ها در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.

یکی از ابعاد این محدودیت‌ها، دشوار شدن همکاری دانشگاه‌های خارجی با مراکز علمی ایران است. مقررات تحریمی برخی کشورها، به‌ویژه آمریکا، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی را ملزم می‌کند پیش از هرگونه همکاری با دانشگاه‌ها یا پژوهشگران ایرانی، ابعاد حقوقی و مالی فعالیت مورد نظر را بررسی کنند. چنین شرایطی می‌تواند روند انعقاد قرارداد‌های پژوهشی، تبادل اطلاعات و تجهیزات و برگزاری برنامه‌های مشترک علمی را با پیچیدگی بیشتری مواجه کند.

در تازه‌ترین تحول، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵) از تعلیق نامحدود چند مجوز عمومی مرتبط با فعالیت‌های آموزشی و دانشگاهی با ایران خبر داد.

بر اساس اعلام این نهاد، مجوز‌هایی که پیش از این برخی تبادلات دانشگاهی، ارائه خدمات آموزشی و فعالیت‌های مرتبط با حضور در کنفرانس‌ها را امکان‌پذیر می‌کردند، به حالت تعلیق درآمده‌اند. این تصمیم از هشتم سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) اجرایی شد و ادامه برخی فعالیت‌هایی را که پیش‌تر تحت پوشش این مجوز‌ها قرار داشتند، منوط به دریافت مجوز اختصاصی کرد.

این تغییرات نشان می‌دهد محدودیت‌های تحریمی می‌توانند فراتر از مبادلات اقتصادی، بر فرصت‌های آموزشی و پژوهشی و ارتباط مستقیم دانشگاهیان ایرانی با همتایان خارجی نیز اثر بگذارند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز اول شهریور ۱۴۰۵ در نشست با نخبگان استان سمنان، کاهش تعاملات بین‌المللی را یکی از عوامل کاهش رتبه دانشگاه‌های ایران دانست و گفت : در سال‌های اخیر تعداد استادانی که برای فرصت مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌شوند، به میزان قابل توجهی کاهش یافته و اعزام دانشجو در رشته‌های جدید و حوزه‌های دانشی نو نیز تقریباً وجود ندارد.

حسین سیمایی صراف با تأکید بر ضرورت جلوگیری از محدودیت‌های غیرضروری در ارتباطات علمی، افزود : نباید ملاحظات داخلی به خودتحریمی علمی منجر شود و باید میان رعایت مسائل امنیتی و توسعه تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌ها توازن برقرار کرد.

در چنین شرایطی، نقش نهاد‌های بین‌المللی مانند سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در حمایت از آزادی تبادل دانش و تسهیل ارتباطات علمی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

کمیسیون‌های ملی یونسکو در کشور‌های مختلف، به‌عنوان نهاد‌های رابط میان دولت‌ها و سازمان یونسکو، می‌توانند از ظرفیت‌های دیپلماسی علمی برای گسترش همکاری‌های دانشگاهی و طرح موانع پیش روی پژوهشگران استفاده کنند.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران ، درباره برنامه‌های عملیاتی کمیسیون ملی یونسکو با توجه به نداشتن نقش اجرایی مستقیم گفت : کمیسیون ملی یونسکو ، یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه وظیفه تسهیل‌گری و هماهنگی را بر عهده دارد و بر همین اساس مأموریت‌های خود را دنبال می‌کند.

حسن فرطوسی افزود: در این مدت، چه در دوران جنگ و چه در مقاطع پیش و پس از آن، تمام تلاش کمیسیون بر این بوده است که مأموریت‌های محوله به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از انزوای علمی دانشگاه‌های کشور گفت : استادان و دانشجویان ما باید بتوانند در مجامع علمی بین‌المللی حضور پیدا کنند و علاوه بر تولید مقالات علمی، در ارائه و طرح مسائل مختلف علمی نیز پیشرو باشند و مشارکت فعال داشته باشند.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به تحریم‌های علمی علیه جامعه دانشگاهی کشور گفت: همه باید دست به دست هم بدهیم تا این تحریم‌ها کنار گذاشته شود. در همین راستا، در مجامع بین‌المللی این موضوع را یادآوری می‌کنیم و یونسکو نیز تاکنون تلاش‌های بسیاری کرده است تا موضوع رفع این تحریم‌های ظالمانه را با کشور‌های مختلف در میان بگذارد.