به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد عبداللهی پرورش دهنده و کارآفرین توانای بوشهری در سایت بندرریگ، با اشاره به سابقه فعالیت خود در این صنعت گفت: فعالیت در حوزه پرورش میگو را از سال ۱۳۷۳ در سایت رودحله آغاز کردم و از سال ۱۳۸۳ با راه‌اندازی مزارع در سایت بندرریگ، فعالیت خود را در این منطقه توسعه دادم.

وی افزود: زمین‌های شورزار این منطقه که پیش از این قابلیت چندانی برای استفاده نداشتند، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به مزارع پرورش میگو تبدیل شده‌اند و امروز علاوه بر تولید محصولی صادراتی، زمینه اشتغال جوانان منطقه را فراهم کرده‌اند.

عبداللهی با اشاره به تغییر ساختار استخر‌های پرورش میگو اظهار داشت: با استفاده از پوشش‌های جدید و اصلاح ساختار استخر‌ها از خاکی به پوشش دار، میزان برداشت از ۵ تن در هکتار به ۴۰ تا ۴۵ تن افزایش یافته است.

این پرورش‌دهنده میگو پیش‌بینی کرد: امسال حدود هزار تا هزار و ۲۰۰ تن میگو از مزارع این مجموعه برداشت کند.

وی با اشاره به اشتغال‌زایی این مجموعه افزود: فعالیت این مزارع به‌طور مستقیم برای حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است. همچنین مشاغلی مانند حمل‌ونقل، کارخانه‌های یخ و خدمات پشتیبانی نیز از فعالیت این مجموعه رونق گرفته‌اند.

عبداللهی بازار‌های کشور‌های حاشیه خلیج فارس را از مقاصد فروش میگوی تولیدی عنوان کرد و گفت: پرورش میگو علاوه بر اشتغال‌زایی، ظرفیت خوبی برای ارزآوری کشور دارد.

وی تأمین برق، سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی را از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان دانست و خواستار حمایت بیشتر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای توسعه مزارع شد.

این پرورش‌دهنده میگو تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در این منطقه با هدف تولید و فراهم کردن فرصت شغلی برای جوانان انجام شده و حمایت از تولیدکنندگان می‌تواند زمینه توسعه بیشتر این صنعت و اشتغال پایدار در مناطق ساحلی را فراهم کند.