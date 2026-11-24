

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی مازندران بر پاسخگویی استعلامات تعیین نوعیت زمین از طریق ثبت نام در سامانه ایرانلند از طریق دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و گفت: تمامی استعلامات مربوط به تعیین نوعی اراضی و کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری باید صرفا از طریق سامانه ایرانلند انجام شود.

احمد تیزبخش هدف از این الزام را حذف فرآیند‌های موازی، کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و تسریع در پاسخگویی به مردم اعلام کرد و افزود: سامانه ایرانلند (iranland.ir) با هدف یکپارچه‌سازی و الکترونیکی کردن فرآیند‌های مرتبط با امور زمین راه‌اندازی شده است.

او ادامه داد: این سامانه با ایجاد یک بستر واحد برای ثبت، بررسی و پاسخگویی به درخواست‌ها و استعلامات حوزه زمین، موجب کاهش مراجعات حضوری، تسهیل فرآیند‌های اداری، افزایش شفافیت و ایجاد قابلیت نظارت بر مراحل انجام کار می‌شود.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی مازندران گفت: دستگاه‌های اجرایی هم می‌توانند پاسخ استعلامات و اقدامات خود را در چارچوب فرآیند‌های تعریف‌شده در این سامانه از طریق دفاتر پیشخوان دولت ثبت و پیگیری کنند.



تیزبخش افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند از انجام فرآیند‌های موازی خارج از بستر تعیین‌شده خودداری کرده و پاسخگویی به استعلامات تعیین نوعیت زمین را در چارچوب این سامانه انجام دهند.

وی ادامه داد: این موضوع علاوه بر ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی، می‌تواند نقش موثری در تسریع امور مردم، صیانت از حقوق دولت و اراضی، افزایش شفافیت و پیشگیری از تخلفات احتمالی داشته باشد.