رئیس سازمان خصوصی‌سازی از تعیین تکلیف واگذاری شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، صدور مجوز فروش سهام خرد زیر یک درصد و نهایی شدن قیمت‌گذاری مجتمع اسفراین و لوله‌گستر اسفراین خبر داد.

زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در گف و گو با خبرگزاری صدا و سیما، از تصویب چند تصمیم در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی و اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد.

عالی‌پور با اشاره به تعیین تکلیف اجرای برخی مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت در ارتباط با وظایف سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری شرکت‌های تابع صندوق‌های بازنشستگی گفت: امیدواریم با انعقاد توافق‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌های مربوط، سازمان خصوصی‌سازی بتواند در این زمینه به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند.

وی همچنین از تصمیم‌گیری درباره اضافه شدن تعدادی از شرکت‌ها به فهرست واگذاری‌ها خبر داد و افزود: در این جلسه مجوز فروش سهام خرد زیر یک درصد نیز به سازمان خصوصی‌سازی داده شد تا این سهام را تا سقف ۶۰ میلیارد تومان به فروش برساند و زمینه اجرایی شدن واگذاری سهام خرد آزادشده فراهم شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به آخرین تصمیمات درباره مجتمع اسفراین و شرکت لوله‌گستر اسفراین اشاره کرد و گفت: در ادامه مصوبه قبلی هیئت واگذاری، قیمت‌گذاری این دو مجموعه نهایی شده و آگهی واگذاری آنها طی روز‌های آینده منتشر خواهد شد.