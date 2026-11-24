مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو از برنامه نوسازی بخشی از دارو‌های ذخیره راهبردی کشور خبر داد و گفت: هدف این اقدام، حفظ کیفیت دارو‌ها و اطمینان از آماده مصرف بودن آنها در زمان نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر عبداللهی‌اصل با اشاره به توافق سازمان غذا و دارو با شرکت‌های توزیع‌کننده برای نگهداری و نوسازی ذخایر راهبردی گفت: تاریخ انقضای تعدادی از داروهای ذخیره‌شده به یک سال و کمتر رسیده است و لازم است این اقلام پیش از پایان تاریخ مصرف، نوسازی شوند.

وی افزود: ذخیره‌سازی دارو زمانی مؤثر است که اقلام نگهداری‌شده کیفیت و قابلیت مصرف خود را حفظ کنند و در صورت نیاز، امکان استفاده از آن‌ها وجود داشته باشد.

مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو ادامه داد: شرکت‌های توزیع‌کننده‌ای که امکان نوسازی داروهای اعلام‌شده را ندارند، باید این موضوع را به‌صورت رسمی به سازمان اطلاع دهند تا درباره ادامه همکاری و وضعیت اقلام مربوطه تصمیم‌گیری شود.

وی تصریح کرد: در صورت ناتوانی شرکت در نوسازی داروها، جایگاه آن در فهرست توزیع‌کنندگان ذخایر راهبردی بازنگری می‌شود و کد ژنریک مربوطه تا اطلاع ثانوی از فهرست اقلام قابل توزیع آن شرکت خارج خواهد شد.

عبداللهی گفت: نوسازی به‌موقع ذخایر راهبردی کمک می‌کند داروهای ذخیره‌شده در شرایط مورد نیاز، کیفیت و قابلیت مصرف خود را حفظ کنند.