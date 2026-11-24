



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد سقف تعهدات بیمه تکمیلی بیش از ۵ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر این سازمان از ابتدای آذر ۷۰ درصد افزایش یافته است .

در بسته اول با حق بیمه ۹۴۵ هزار تومان، سقف تعهدات سازمان تامین اجتماعی در بخش بستری فوق تخصصی به ۱۷۰ میلیون تومان، در بستری عمومی به ۸۵ میلیون تومان و خدمات پاراکلینیکی به بیش از ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است

همچنین خدمات دندانپزشکی برای افراد بالای ۶۰ سال، کودکان زیر ۷ سال و مادران باردار به بیمه پایه افزوده شده است

در طرح دوم یا بسته طلایی با حق بیمه ۲ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان خدمات بستری و جراحی بدون سقف و پوشش دارو و معاینه به ۱۰ میلیون تومان رسیده است

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