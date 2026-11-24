

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در دور گروهی ۳۶ تیم حضور دارند. هر تیم با ۴ حریف در خانه و ۴ حریف دیگر در خارج از خانه رو‌به‌رو خواهد شد و جدول دور گروهی به صورت کلی محاسبه می‌شود. در پایان ۸ تیم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم راهی دور پلی آف می‌شوند.



برنامه هفته پنجم به این شرح است:

* سه شنبه ۳ آذر:

بودو گلیمت نروژ - لاسک لینز اتریش

گالاتاسرای ترکیه - آستون ویلا انگلیس

آرسنال انگلیس - بوروسیا دورتموند آلمان

کومو ایتالیا - آ ا ک آتن یونان

فاینورد هلند - پورتو پرتغال

منچسترسیتی انگلیس - ناپولی ایتالیا

ار بی لایپزیش آلمان - لانس فرانسه

رئال مادرید اسپانیا - آیندهوون هلند

اسلووان براتیسلاوا اسلواکی - رئال بتیس اسپانیا

* چهارشنبه ۴ آذر:

صباح جمهوری آذربایجان - بارسلونا اسپانیا

اسلاویا پراگ چک - ویارئال اسپانیا

آتلتیکومادرید اسپانیا - وایکینگ نروژ

کلوب بروخه بلژیک - لیورپول انگلیس

اینتر ایتالیا - اشتوتگارت آلمان

شاختار دونیتسک اوکراین - فنرباغچه ترکیه

لیل فرانسه - بایرن مونیخ آلمان

پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان دوره قبل) - رم ایتالیا

اسپورتینگ لیسبون پرتغال - منچستریونایتد انگلیس

در جدول تیم‌های پاری سن ژرمن و رئال مادرید با ۱۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های آرسنال با ۱۰ و کومو و بارسلونا با ۹ امتیاز در رده‌های سوم تا پنجم قرار گرفتند.