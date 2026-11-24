پخش زنده
امروز: -
هفته پنجم دور گروهی فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در دور گروهی ۳۶ تیم حضور دارند. هر تیم با ۴ حریف در خانه و ۴ حریف دیگر در خارج از خانه روبهرو خواهد شد و جدول دور گروهی به صورت کلی محاسبه میشود. در پایان ۸ تیم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود میکنند و تیمهای نهم تا بیست و چهارم راهی دور پلی آف میشوند.
برنامه هفته پنجم به این شرح است:
* سه شنبه ۳ آذر:
بودو گلیمت نروژ - لاسک لینز اتریش
گالاتاسرای ترکیه - آستون ویلا انگلیس
آرسنال انگلیس - بوروسیا دورتموند آلمان
کومو ایتالیا - آ ا ک آتن یونان
فاینورد هلند - پورتو پرتغال
منچسترسیتی انگلیس - ناپولی ایتالیا
ار بی لایپزیش آلمان - لانس فرانسه
رئال مادرید اسپانیا - آیندهوون هلند
اسلووان براتیسلاوا اسلواکی - رئال بتیس اسپانیا
* چهارشنبه ۴ آذر:
صباح جمهوری آذربایجان - بارسلونا اسپانیا
اسلاویا پراگ چک - ویارئال اسپانیا
آتلتیکومادرید اسپانیا - وایکینگ نروژ
کلوب بروخه بلژیک - لیورپول انگلیس
اینتر ایتالیا - اشتوتگارت آلمان
شاختار دونیتسک اوکراین - فنرباغچه ترکیه
لیل فرانسه - بایرن مونیخ آلمان
پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان دوره قبل) - رم ایتالیا
اسپورتینگ لیسبون پرتغال - منچستریونایتد انگلیس
در جدول تیمهای پاری سن ژرمن و رئال مادرید با ۱۲ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای آرسنال با ۱۰ و کومو و بارسلونا با ۹ امتیاز در ردههای سوم تا پنجم قرار گرفتند.