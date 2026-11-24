مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: درخواست اعاده دادرسی محمد شریعتمداری در محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته و رد شده است؛ بنابراین حکم انفصال وی قطعی و لازم‌الاجراست و هیچ تصمیم قضایی مبنی بر توقف یا تعلیق اجرای آن صادر نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: درخواست اعاده دادرسی محمد شریعتمداری در محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته و رد شده است؛ بنابراین حکم انفصال وی قطعی و لازم‌الاجراست و هیچ تصمیم قضایی مبنی بر توقف یا تعلیق اجرای آن صادر نشده است.

بر اساس ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات کشور، آرای مرجع تجدیدنظر قطعی است. همچنین مطابق ماده ۲۹ و تبصره یک آن، رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در صلاحیت همان محکمه صادرکننده حکم قرار دارد و اتخاذ تصمیم درباره آن در چارچوب صلاحیت قانونی حاکم شرع انجام می‌شود.

در پرونده حاضر، درخواست اعاده دادرسی محمد شریعتمداری در محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات به ریاست رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان محاسبات که از مقامات عالی قضایی می‌باشند، بررسی و طی رأی مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ رد شده است. در نتیجه، رسیدگی به درخواست مذکور خاتمه یافته و حکم انفصال وی همچنان به قوت خود باقی است.

بر این اساس، هرگونه ادعا درباره توقف یا تعلیق اجرای حکم، بدون وجود تصمیم قانونی از سوی مرجع صالح، فاقد وجاهت حقوقی است. بدیهی است هرگونه توقف یا تعلیق مرتبط با فرآیند اعاده دادرسی نیز صرفاً در چارچوب تبصره یک ماده ۲۹ قانون دیوان محاسبات کشور و از سوی مرجع قانونی ذی‌صلاح، یعنی حاکم شرع و رئیس محکمه تجدیدنظر، قابلیت بررسی و اتخاذ تصمیم دارد و هیچ مرجع اداری یا مدیریتی صلاحیت مداخله در این امر را ندارد.

مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور همچنین تصریح می‌کند: با توجه به قطعیت حکم و فقدان هرگونه تصمیم قضایی مبنی بر توقف اجرای آن، استمرار حضور محمد شریعتمداری در سمت مدیریتی، تصدی امور، مداخله در فعالیت‌های مالی، امضای اسناد تعهدآور و هرگونه ایفای نقش مدیریتی در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، می‌تواند مصداق تمرد از قانون و واجد وصف مجرمانه مستقل باشد و مسئولیت تعقیب قانونی آن را متوجه اشخاص ذی‌ربط کند.

صیانت از اعتبار آرای قطعی و اجرای بی‌درنگ احکام قانونی، از الزامات حاکمیت قانون و پاسداری از حقوق عمومی است. هیچ شخص یا نهادی مجاز نیست با اقدامات اداری، برداشت‌های غیرمستند یا انتشار ادعا‌های فاقد پشتوانه قضایی، مانع اجرای حکم قطعی شود.