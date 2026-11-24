خیابان‌ها و میادین شهر‌های کهگیلویه و بویراحمد، همچنان صحنه حضور پرشور مردمی است که با حضوری حماسی، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب و ایستادگی در برابر دشمنان را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مردم کهگیلویه و بویراحمد دیشب در تجمع خود خود، به تاسی از حضرت‌ام‌البنین (س) و مادران شهدا، بر صبر، ایستادگی و مقاومت تا رسیدن به پیروزی نهایی تاکید کردند.

مردم همچنین ضمن تکریم مقام بسیج گفتند: این نهاد عظیم مردمی که به ابتکار امام راحل (ره) شکل گرفت، امروز یکی از پشتوانه‌های بی‌بدیل مقاومت در سراسر جهان است.