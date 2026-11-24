برنامه‌های «هیچ‌وقت دیر نیست» با موضوع «اختلال در خواندن» و «دکتر سلام»، با موضوع بیماری‌های پروستات، علائم و راهکار‌های درمان، امروز از شبکه آموزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست»، با موضوع «اختلال در خواندن» ساعت ۱۰ پخش می شود.

دکتر خادمی، کارشناس این قسمت از برنامه، به بررسی اختلال در خواندن و ابعاد مختلف این چالش در فرایند یادگیری کودکان می‌پردازد.

برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» با اجرای گیتی خامنه و به تهیه‌کنندگی ناصر عالمی، شنبه تا چهارشنبه پخش می شود.

برنامه «دکتر سلام» با موضوع «بیماری‌های پروستات» با اجرای دکتر بهروز شکیبا پخش می شود.

دکتر محمدهادی رادفر، جراح اورولوژی، فلوشیپ اندویورولوژی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در این برنامه به بررسی بیماری‌های پروستات می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، هر روز ساعت ۱۳ با موضوعات پزشکی پخش می‌شود.