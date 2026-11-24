به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان، آسمان قم امروز سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود؛ از اواخر وقت نیز از میزان ابر‌ها کاسته خواهد شد.

بیشینه دمای هوای قم امروز به ۲۴ درجه و کمینه دما به ۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

سرعت وزش باد در این روز بین ۶ تا ۱۱ متر بر ثانیه و جهت آن از غرب به شرق پیش‌بینی شده است.

بررسی پیش‌بینی‌های پایگاه‌های معتبر هواشناسی نیز نشان می‌دهد هوای قم امروز عمدتاً پایدار و بدون بارش خواهد بود و دمای هوا در محدوده پیش‌بینی‌شده قرار دارد.