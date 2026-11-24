یکصدونوزدهمین طرح پیشرفت و آبادانی شهری شهرداری کرمان شامل مجموعه پروژه‌های نشاط و سلامت به نام شهید علیرضا حسین‌پور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، این طرح‌ها شامل فاز اول دوچرخه‌های اشتراکی، پیاده‌راه گذر سلامت (بلوار مصباح)، پارک ناظم الاطبا و نورپردازی پل شهدای غدیر، به دستور شهردار کرمان و به صورت ویدئو کنفرانس، به بهره‌برداری رسید

شهردار کرمان، در افتتاحیه پروژه‌های نشاط و سلامتی شهرداری کرمان، با ابراز رضایت از پیشرفت شهر کرمان، تحقق این‌گونه پروژه‌ها را از نماد‌های بارز، همبستگی و مشارکت واحد‌های مختلف شهرداری دانست و افزود: با همکاری متقابل، این‌گونه پروژه‌ها در حال تحقق است و مدیران ما در شهرداری محدود به وقت اداری نیستند

همچنین طرح شماره ۱۱۹ شهرداری کرمان به نام شهید «علیرضا حسین‌پور» افتتاح شد.

معاون امور زیربنایی، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرمان نیز گفت فاز یک مسیر دوچرخه‌سواری در اطراف ورزشگاه امام علی (ع) در دستور کار قرار گرفته است.

محمدرضا یحیی‌زاده، افزود: در ادامه این اقدام، در سال بعد مسیر دوچرخه‌سواری به ۱۵ کیلومتر افزایش پیدا کرد و در حال حاضر، از میدان پرواز تا چهاراه شفا به طول شش کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در شهر کرمان وجود دارد.

وی از احداث پنج و نیم کیلومتر مسیر دوچرخه‌سواری در باغ راه شمالی خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر در اجرای فاز دوم دوچرخه‌های اشتراکی نیز در دستور کار قرار دارد که اواسط سال بعد نیز فاز دوم هم به بهره‌برداری خواهد رسید.