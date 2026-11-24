به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد: در اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس آگاهی شهرستان موفق شدند هشت دستگاه ماینر را که بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کردند شناسایی و کشف کنند.

وی افزود: ارزش ریالی دستگاه‌های کشف‌شده حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است و در این رابطه ۲ نفر دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با تأکید بر لزوم برخورد قاطع پلیس با قاچاق کالا و جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: پلیس با افراد و باند‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، با قدرت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

سرهنگ فارسی از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.