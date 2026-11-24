بازار مصالح ساختمانی امروز سه‌شنبه (۳ آذر ۱۴۰۵)، با ثبات نرخ سیمان و تیرآهن و عرضه میلگرد در محدوده ۱۰۵ تا ۱۲۰ هزار تومان همراه است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ تیرآهن ۱۸ نرمال با قیمت ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان و تیرآهن ۱۸ فایکو با نرخ ۱۱۲ هزار و ۷۲۷ تومان عرضه می‌شوند.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با نرخ ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان معامله می‌شوند.

تیرآهن ۱۶ یزد ۱۱۳ هزار و ۶۳۶ تومان و تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۱۱۸ هزار و ۲۷۲ تومان قیمت دارند.

همچنین تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با نرخ ۱۱۵ هزار و ۴۵۴ تومان، تیرآهن ۱۴ اشتهارد با قیمت ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان و تیرآهن ۱۴ فایکو با نرخ ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان عرضه می‌شوند.

قیمت میلگرد امروز

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با نرخ ۱۱۶ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با قیمت ۱۰۸ هزار و ۶۴۰ تومان معامله می‌شوند.

میلگرد ۱۶ آجدارA۳ بافق یزد و نیشابور هر دو با نرخ ۱۰۷ هزار و ۲۷۰ تومان عرضه می‌شوند.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن ۱۲۰ هزار و ۲۷۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم‌رازی ۱۰۵ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت دارند.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب با نرخ ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان، میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با قیمت ۱۰۹ هزار و ۲۷۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با نرخ ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان به فروش می‌رسند.

قیمت سیمان امروز

سیمان پاکتی شاهرود با قیمت ۳۳۴ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان با نرخ ۳۱۴ هزار تومان عرضه می‌شوند.

سیمان پاکتی زنجان و هگمتان هر کدام ۲۶۵ هزار تومان و سیمان پاکتی نیزار با قیمت ۲۶۶ هزار تومان معامله می‌شوند.

همچنین سیمان پاکتی مرکب با نرخ ۲۴۹ هزار تومان، سیمان پاکتی خمسه ۲۷۲ هزار تومان، سیمان پاکتی تهران ۲۷۳ هزار تومان و سیمان پاکتی ساوه و خزر هر کدام ۲۷۹ هزار تومان قیمت دارند.