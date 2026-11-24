مدیر تعاون روستایی استان فارس با تأکید بر بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود برای حمایت از مصرف‌کنندگان، بر استمرار نظارت و برگزاری منظم جلسات کمیته تنظیم بازار به‌منظور توزیع کیفی و به‌موقع اقلام اساسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در راستای سامان‌دهی بازار در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان، راهکار‌های اجرایی تأمین به‌موقع میوه شب عید و خرمای ماه مبارک رمضان، در نشست کمیته تنظیم بازار تعاون روستایی استان فارس مورد بررسی گرفت.

در ابتدای این نشست، در تشریح ابعاد اجرایی این برنامه، معاون بازرگانی تعاون روستایی فارس بر ضرورت برآورد دقیق نیاز بازار، شناسایی منابع و مبادی مناسب تأمین و تعیین زمان‌بندی مشخص برای مراحل اجرایی تأکید کرد.

او بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های تخصصی و اقتصادی اتحادیه‌ها را از الزامات پیشبرد این مأموریت دانست و تدوین پیشنهاد‌های عملیاتی متناسب با توانمندی و امکانات هر مجموعه را ضروری برشمرد.

در بخش دیگری از این نشست، مدیران عامل اتحادیه‌های استانی با تشریح ظرفیت‌های تولیدی، بازرگانی و پشتیبانی مجموعه‌های تحت مدیریت خود، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های اجرایی را در زمینه دسترسی به منابع تولید، شرایط خرید و امکانات نگهداری محصولات مطرح کردند.

سید احمد احمدی‌زاده، مدیر تعاون روستایی استان فارس، ضمن جمع بندی مباحث، با اشاره به نقش شبکه تعاون روستایی در اجرای برنامه‌های تنظیم بازار و تأمین میوه شب عید، این مأموریت را از مسئولیت‌های مهم مجموعه در پشتیبانی از بازار ایام نوروز برشمرد و اظهار داشت: تجربه اجرایی، گستردگی شبکه و زیرساخت‌های موجود، ظرفیت لازم برای اجرای مؤثر این برنامه را فراهم می‌کند و ضرورت دارد تمامی مراحل با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر دنبال شود تا محصولات با کیفیت مطلوب و در موعد مقرر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

در پایان نشست و با توجه به مباحث مطرح‌شده، بررسی قابلیت‌های اجرایی و بازرگانی اتحادیه‌های استانی و زمینه‌های مشارکت در این طرح، مقرر شد اتحادیه تعاونی روستایی استان فارس مسئولیت تأمین و ذخیره‌سازی سیب، اتحادیه تعاونی تولید استان تأمین خرما و پرتقال والنسیا و اتحادیه باغداران استان تأمین پرتقال تامسون را بر عهده داشته باشند.

همچنین به‌منظور پایش مستمر روند اجرا، سنجش پیشرفت اقدامات و ایجاد هماهنگی در مراحل مختلف عملیاتی، مقرر شد نشست‌های کمیته تنظیم بازار تعاون روستایی استان فارس به‌صورت منظم و هر دو هفته یک‌بار برگزار شود.