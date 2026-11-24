برات محمد دلبری، استاد پیش‎کسوت و نام‌آشنای تعزیه خراسان و از آخرین بازماندگان نسل کهن این هنر آئینی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، برات محمد دلبری، تعزیه‌خوان و هنرمند فرهنگ رضوی متولد مشهد بود که پس از گذراندن دوره بیماری در سن ۷۴ سالگی دار فانی را ترک کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در پیامی درگذشت وی را تسلیت گفت: مرحوم برات محمد دلبری با عمری اخلاص، مجاهدت و تعهد، نقش ماندگاری در صیانت و اعتلای تعزیه و نمایش‌های آیینی ایران به‌ویژه در خراسان ایفا کرد و نام او برای همیشه در تاریخ هنر دینی این سرزمین باقی خواهد ماند.

وی می‌افزاید: بر خود فرض می‌دانم درگذشت این پیرغلام تعزیه سیدالشهدا را به خانواده محترم، هیئات و تعزیه خوانان استان خراسان رضوی و همه عزیزان و دوستداران هنر‌های ملی و آیینی تعزیت و تسلیت عرض نمایم.