به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرجی، کارشناس هواشناسی، گفت: امروز سه‌شنبه ۳ آذر آسمان استان آفتابی است و روند افزایشی دما با وزش بادهای گرم جنوبی تا فردا ادامه دارد.



وی افزود: افزایش دما فردا چهارشنبه محسوس‌تر خواهد بود، به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود دمای هوای مازندران با دمای استان‌های جنوبی کشور برابری کند.



فرجی با اشاره به ورود سامانه بارشی از عصر چهارشنبه به استان گفت: با فعالیت این سامانه، وزش باد نسبتاً شدید و رعدوبرق در برخی مناطق آغاز می‌شود.



این کارشناس هواشناسی ادامه داد: پنجشنبه آسمان مازندران ابری و سرد همراه با بارندگی خواهد بود. میزان بارش در مناطق ساحلی و جلگه‌ای بیشتر است و هرچه به سمت ارتفاعات پیش برویم، از مقدار بارندگی کاسته می‌شود.



وی گفت: این سامانه بارشی تا پایان روز پنجشنبه از استان خارج می‌شود. همچنین دریا تا ظهر فردا با موج کوتاه برای فعالیت‌های دریایی مناسب پیش‌بینی شده است.