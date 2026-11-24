

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران در نشست کمیته راهبری مقابله با سیل مازندران با اشاره به شناسایی ۳۸۰ تقاطع فاقد آبگذر ایمن در استان، گفت: یکی از نگرانی‌ها هنگام طغیان رودخانه‌ها، وجود این آبگذر‌های غیراصولی است که می‌توانند عامل وقوع سیل و بروز خسارت شوند.



سید محمد موسوی با بیان اینکه همه تقاطع‌های شناسایی شده فاقد آبگذر ایمن در استان به دستگاه‌های مرتبط معرفی شده‌اند ابراز امیدواری کرد دستگاه‌های اجرایی خصوصا راه و شهرسازی و شهرداری‌ها با سرعت بیشتری نسبت به ایمن‌سازی این نقاط اقدام کنند تا این تقاطع‌ها در زمان وقوع سیلاب سبب بروز چالش آبگرفتگی نباشند.

او ادامه داد: برای ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز رودخانه‌های مازندران در مواجهه با سیلاب‌های ناشی از پدیده ال‌نینو به همراهی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و عضو کمیته راهبری مقابله با سیل نیاز است.

سید محمد موسوی افزود: با توجه به فعال شدن پدیده ال‌نینو، علاوه بر اقدامات از پیش تعیین‌شده برای ایمن‌سازی رودخانه‌ها، سازمان مدیریت بحران کشور نیز اقداماتی را به استان‌ها تکلیف کرده است که یکی از آنان لایروبی و ایمن‌سازی ۶۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان و حذف درختان موجود در بستر رودخانه است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران افزود:ایمن‌سازی حدود ۲۴ کیلومتر از این ۶۰ کیلومتر بر عهده این شرکت گذاشته شد که تا پایان آبان ۲۵ کیلومتر ایمن‌سازی شده است.



او ادامه داد: راهداری، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم در اجرای این طرح مشارکت دارند و بخش‌هایی از این محدوده‌های در نظر گرفته شده توسط این نهاد‌ها در حال ایمن‌سازی است.