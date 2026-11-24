

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان نادو از کشتی‌گیران حاضر در مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی جام یادگار امام (ره) آزمایش دوپینگ به‌عمل خواهند آورد.

مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی روز ۱۹ آذرماه و مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد روز ۲۰ آذرماه برگزار خواهد شد.

همچنین میزبان برگزاری این مسابقات به زودی اعلام خواهد شد.