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نمایندگان ستاد مبارزه با دوپینگ ایران (نادو) با هماهنگی فدراسیون کشتی در مرحله نهایی بیستوششمین دوره مسابقات لیگ برتر آزاد و فرنگی باشگاههای کشور حضور خواهند یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان نادو از کشتیگیران حاضر در مرحله نهایی رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی جام یادگار امام (ره) آزمایش دوپینگ بهعمل خواهند آورد.
مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی روز ۱۹ آذرماه و مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد روز ۲۰ آذرماه برگزار خواهد شد.
همچنین میزبان برگزاری این مسابقات به زودی اعلام خواهد شد.