قائم‌مقام سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی، از قرار گرفتن طرح تأسیس باشگاه المپیاد سما در مسیر تصویب خبر داد و اعلام کرد: این مجموعه با هدف تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان، برگزاری سه آزمون آزمایشی کنکور را از پنجم آذرماه آغاز می‌کند و تولید محتوای آموزشی آفلاین برای پایه‌های دهم تا دوازدهم را نیز در دستور کار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ شهروز شهبازی، قائم‌مقام رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ارتقای کیفیت آموزشی و تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان، برنامه‌های جدیدی را در حوزه المپیادهای علمی و آمادگی کنکور دنبال می‌کند؛ برنامه‌هایی که از راه‌اندازی باشگاه المپیاد سما تا برگزاری آزمون‌های آزمایشی و تولید بسته‌های آموزشی آفلاین را در بر می‌گیرد.

باشگاه المپیاد سما با هدف تربیت مدال‌آوران جهانی راه‌اندازی می‌شود

قائم‌مقام رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی گفت: یکی از برنامه‌های مهمی که در سازمان سما دنبال می‌شود، ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی، به‌ویژه در دوره دوم متوسطه است. باید شاهد موفقیت‌های علمی چشمگیر دانش‌آموزان سما در این دوره باشیم؛ موفقیت‌هایی از جمله کسب رتبه‌های برتر کنکور که امسال نیز دو رتبه ممتاز از سوی دانش‌آموزان مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی در این رقابت‌ها به دست آمد.

وی افزود: حضور قدرتمند در المپیادهای علمی نیز از دیگر محورهای مورد توجه ماست. امروزه یکی از شاخص‌هایی که کشورها از طریق آن قدرت علمی خود را به نمایش می‌گذارند، حضور دانش‌آموزان در رقابت‌های المپیادهای علمی است. ایران نیز یکی از سه یا چهار کشور مطرح دنیا در این حوزه به شمار می‌رود. امیدواریم با تأسیس باشگاه المپیاد سما، نیروهای مستعدی را تربیت کنیم که در آینده بتوانند مدال‌های ارزشمندی برای کشور و مجموعه سما در مسابقات جهانی کسب کنند.

شهبازی گفت: طرح این باشگاه تدوین شده و باید در شورای راهبری به تصویب برسد. پیش‌بینی می‌کنیم مصوبه آن را در آذرماه دریافت کنیم و عملیات اجرایی طرح نیز از بهمن‌ماه آغاز شود.

وی درباره گروه‌های هدف این طرح اظهار کرد: المپیادهای علمی عمدتاً در پایه‌های دهم و یازدهم معنا پیدا می‌کنند؛ چراکه دانش‌آموزان پایه دوازدهم درگیر آمادگی برای کنکور هستند. در دوره اول متوسطه نیز دانش‌آموزان پایه نهم می‌توانند وارد این فرایند شوند.

قائم‌مقام رئیس سازمان سما با اشاره به تنوع المپیادهای علمی و جایگاه ایران در رقابت‌های جهانی افزود: المپیادهای علمی تنوع زیادی پیدا کرده‌اند و همان‌طور که اشاره کردم، ایران جزو سه یا چهار کشوری است که در رقابت‌های جهانی المپیادهای علمی عملکرد درخشانی داشته است؛ با این حال، جای مجموعه سما در این عرصه خالی است و این مجموعه باید بتواند نیروهای برجسته‌ای تربیت کند که در این رقابت‌ها نیز به کسب عنوان و مدال دست یابند.

شهبازی درباره تأثیر حضور دانش‌آموزان در المپیادهای علمی بر تقویت بنیه علمی آنان گفت: ورود به مسیر المپیاد در واقع درک مسائل و مباحث کتاب‌های درسی متداول را برای دانش‌آموزان ساده‌تر می‌کند؛ بنابراین دانش‌آموزانی که وارد این مسیر می‌شوند، از نظر تسلط بر مباحث درسی دوره دوم متوسطه در سطح بالاتری قرار می‌گیرند و بنیه علمی آنان نیز تقویت می‌شود.

وی با بیان اینکه همه دانش‌آموزان حاضر در این فرایند به مرحله نهایی المپیاد راه پیدا نمی‌کنند، توضیح داد: این فرایند مراحل مختلفی دارد و در ابتدا، دانش‌آموزان از طریق آزمون‌هایی غربال و انتخاب می‌شوند. ممکن است در مرحله نخست تعداد زیادی از دانش‌آموزان وارد این مسیر شوند؛ اما در نهایت تلاش می‌کنیم ۱۰ تا ۱۲ مدال‌آور را شناسایی و تربیت کنیم.

شهبازی با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در حوزه المپیادهای فناوری و مهارتی تصریح کرد: دانش‌آموزان سما در حال حاضر در المپیادهای فناوری و مهارتی حضور دارند؛ اما اگر بتوانیم موضوع المپیادهای علمی را نیز به‌طور جدی پیش ببریم، گام بزرگی در معرفی جایگاه علمی و فرهنگی مدارس سما در دوره دوم متوسطه برداشته‌ایم.

ارتقای کیفیت دوره دوم متوسطه با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه آزاد

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت دوره دوم متوسطه مدارس سما اظهار کرد: در حال حاضر، جمعیت دانش‌آموزان سما در مقطع ابتدایی بیشتر است و باید کیفیت دوره دوم متوسطه را نیز ارتقا دهیم و مدارس خود را در این مقطع توسعه ببخشیم. ظرفیت لازم برای این کار وجود دارد و پشتوانه بزرگی مانند دانشگاه آزاد اسلامی در اختیار مجموعه سماست که می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد. استفاده از دبیران توانمند و برجسته نیز از جمله موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد.

برگزاری سه آزمون آزمایشی کنکور در مدارس سما

قائم‌مقام رئیس سازمان سما با اشاره به برنامه‌های این مجموعه برای تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان و افزایش آمادگی آنان برای کنکور گفت: یکی دیگر از محورهای مهمی که در حوزه ارتقای کیفیت آموزشی دنبال می‌کنیم، تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان سما برای حضور موفق در کنکور است. این موضوع نیز در برنامه‌های ما قرار دارد و تلاش می‌کنیم با اجرای برنامه‌های آزمون‌محور، آمادگی دانش‌آموزان را افزایش دهیم.

شهبازی افزود: برای نخستین‌بار در سال جاری، سه آزمون آزمایشی کنکور در مدارس سما برگزار خواهیم کرد که نخستین آزمون آن پنجم آذرماه برگزار می‌شود. شرکت در این آزمون‌ها برای دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه سما رایگان است؛ اما دانش‌آموزان سایر مدارس برای شرکت در این آزمون‌ها باید هزینه مربوط را پرداخت کنند.

وی با تشریح سازوکار طراحی و برنامه‌ریزی این آزمون‌ها بیان کرد: در هسته فکری مدارس سما از نیروهای مطرح و دبیران شاخص آموزش پایه دوازدهم در تهران و سایر نقاط کشور استفاده می‌کنیم. این افراد در زمینه برنامه‌ریزی مطالعاتی و آزمونی، تدریس و طراحی سؤال، از نیروهای شاخص و شناخته‌شده مجموعه‌های آموزشی کشور هستند.

شهبازی ادامه داد: آزمون‌های مدارس سما نیز به دست همین افراد برنامه‌ریزی شده است. این گروه با بررسی زمان‌بندی آزمون‌های سایر مجموعه‌های آموزشی و توجه به سرفصل‌های درسی و برنامه مطالعاتی دانش‌آموزان، زمان برگزاری آزمون‌ها را تعیین کرده‌اند. آزمون بعدی را اواخر بهمن‌ماه برگزار خواهیم کرد و آزمون جامع همه کتاب‌ها که مشابه کنکور خواهد بود، برای اردیبهشت‌ماه برنامه‌ریزی شده است.

تقویت آمادگی دانش‌آموزان برای امتحانات نهایی

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی دانش‌آموزان برای امتحانات نهایی اظهار کرد: تقویت توانایی دانش‌آموزان در پاسخ‌گویی به سؤالات تشریحی امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم نیز اهمیت زیادی دارد. هرچه بتوانیم سؤالات تشریحی جامع‌تر و کامل‌تری در اختیار دانش‌آموزان قرار دهیم، آمادگی آنان برای شرکت در امتحانات نهایی افزایش پیدا می‌کند. این موضوع از جمله محورهای مهم در تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان است.

قائم‌مقام رئیس سازمان سما استفاده از کادر مجرب در کلاس‌های کنکور را از دیگر برنامه‌های این مجموعه دانست و گفت: بهره‌گیری از نیروهای متخصص و توانمند در کلاس‌های کنکور و شناسایی دانش‌آموزان مستعد و توانمند پایه دوازدهم که اکنون در مدارس حضور دارند، از دیگر برنامه‌های مهم ماست.

تولید بسته‌های آموزشی آفلاین برای پایه‌های دهم تا دوازدهم

شهبازی گفت: یکی دیگر از برنامه‌هایی که دنبال می‌کنیم، ضبط تدریس استادان و آماده‌سازی محتوای آموزشی به‌صورت آفلاین است تا این محتوا در اختیار مدارس قرار گیرد. پیش‌بینی می‌کنم طی یک تا یک‌ونیم ماه آینده بتوانیم بسته‌های آموزشی مربوط به پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را آماده کنیم. البته در حال حاضر نیز بسته آموزشی در اختیار داریم؛ اما نسخه جدید آن کامل‌تر خواهد بود. این اقدام نیز در راستای ارتقای کیفیت آموزش و تقویت مباحث علمی در مدارس انجام می‌شود.