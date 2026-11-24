معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: حضور آگاهانه و مسئولانه بسیجیان و مردم در میدان، پشتوانه‌ای مهم برای اقتدار و استحکام کشور بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، طاهر رستمی در دویست و شصت و هشتمین اجتماع شبانه مردم بجنورد در میدان شهید، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، این نهاد مردمی را نماد استقامت، ایثار، اقتدار و روحیه فداکاری ملت ایران دانست و بر نقش تعیین‌کننده حضور مردم، بسیجیان و جان‌فدایان در صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد.

وی افزود: بسیج همواره در مقاطع حساس تاریخی و در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور، امنیت، سازندگی و مقابله با تهدیدها، نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده و حضور آگاهانه و مسئولانه بسیجیان و مردم، پشتوانه‌ای مهم برای اقتدار و استحکام کشور بوده است.

وی با اشاره به جنگ‌های تحمیلی اول، دوم و سوم و همچنین ناآرامی‌ها و فتنه‌های اخیر، حضور مردم، بسیجیان و جان‌فدایان ایران اسلامی در میدان را از عوامل مهم خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و ناکام ماندن برنامه‌های آنان علیه کشور عنوان کرد و افزود: وحدت، همبستگی ملی، بصیرت و روحیه ایثار و فداکاری ملت ایران، همواره سد محکمی در برابر تهدید‌ها و اقدامات دشمنان بوده است.

معاون استاندار خراسان شمالی در پایان با گرامیداشت هفته بسیج، حضور پرشور مردم در اجتماعات شبانه را جلوه‌ای از انسجام، همدلی، وفاداری و روحیه دفاع از ایران دانست و تأکید کرد: استمرار این حضور و تقویت روحیه بسیجی، همدلی و مشارکت مردمی، نقش مهمی در حفظ اقتدار ملی، عبور از چالش‌ها و پیشبرد اهداف کشور دارد.