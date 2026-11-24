به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، سرهنگ سعید یوسفی فعال، فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل، اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و نزاع دسته جمعی منجر به قتل در یکی از روستا‌های شهرستان اردبیل، بلافاصله اکیپ‌های گشتی یگان امداد شهرستان اردبیل و ماموران انتظامی بخش هیر به محل اعزام شدند.

وی افزود: در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی ۲۵ نفر از عاملان این درگیری دستگیر و تلاش برای شناسایی قاتل توسط پلیس در دست بررسی می‌باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس می‌باشد و با برهم زنندگان آن به شدت برخورد خواهد شد.