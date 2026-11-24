راهداری و حمل و نقل جاده ای فیروزکوه در اطلاعیه ای اعلام کرد؛ به‌منظور اجرای عملیات روکش آسفالت، محور روستایی زرین‌دشت، مسیر حدفاصل امین‌آباد تا روستای مزداران به مدت یک هفته به‌صورت موقت مسدود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بنا بر اطلاع راهداری و حمل و نقل جاده ای فیروزکوه؛ در مدت اجرای عملیات، جاده سرخدشت به‌عنوان مسیر جایگزین تردد به روستای مزداران تعیین شده است.

در این اطلاعیه آمده است: از اهالی روستا و رانندگان محترم درخواست می‌شود با رعایت نکات ایمنی و استفاده از مسیر جایگزین، همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند.