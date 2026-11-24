رئیس اتحادیه حمل و نقل درون شهری مشهد گفت: بازنگری در نرخ‌نامه‌ها و نابرابری قیمت‌گذاری از مطالبات و چالش‌های اصلی رانندگان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اتحادیه حمل‌ونقل درون‌شهری مشهد در خصوص وضعیت فعلی بازار حمل‌ونقل، بر ضرورت بازنگری در نرخنامه‌های مصوب تأکید و اظهار کرد: با فشار اقتصادی بر رانندگان، خواستار واکنش کمیسیون نظارت نسبت به تغییرات نرخ‌هاهستیم.

ناصر اسماعیلی با اشاره به تورم گسترده در بازار خودرو افزود: با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت قطعات و لوازم یدکی، نرخنامه‌های فعلی دیگر پاسخگوی هزینه‌های جاری رانندگان نیست زیرا که طبق قوانین، نرخنامه سالانه تصویب می‌شود، اما در شرایطی که تورم و قیمت قطعات ثابت نیست، این رویکرد باعث ضرر مستقیم تاکسی‌تلفنی‌ها و وانت‌بار‌ها می‌شود.

رئیس اتحادیه حمل‌ونقل درون‌شهری مشهد همچنین به نابرابری موجود میان حوزه‌های سنتی و پلتفرم‌های جدید اشاره و خاطرنشان کرد: حمل‌ونقل اینترنتی که بازار سنتی را تحت تأثیر قرار داده، با نوسانات جوی (مانند بارش برف و باران) قیمت‌های خود را تغییر می‌دهد، در حالی که رانندگان تاکسی‌تلفنی با هزینه‌های ثابت مکان و سایر مخارج جانبی، ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب سالانه هستند.

اسماعیلی گفت: اگرچه پلتفرم‌های اینترنتی هنوز نتوانسته‌اند به اندازه مراکز متمرکز، اعتماد کامل مردم را جلب کنند، اما تفاوت در ساختار قیمت‌گذاری آنها، باعث ایجاد فشار مضاعف بر رانندگان نظام سنتی شده است.