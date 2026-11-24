

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور امروز با حضور در فدراسیون وزنه برداری با سجاد انوشیروانی و شروین اسبقیان معاون قهرمانی وزیر ورزش و جوانان در محوطه دریاچه ورزشگاه آزادی پیاده روی کردند و سپس در نشست خبری در محل فدراسیون حضور یافتند.



در این نشست سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری از نیاز ورزش حرفه برای پیشرفت و توسعه به هوش مصنوعی گفت و قرار است در این فدراسیون برای ورزشکاران حرفه‌ای در انستیتو ورزش قهرمانی مهیا شود.

حسین افشین معاون علمی و فناوری ریاست در نشست خبری در فدراسیون وزنه برداری گفت: یکی از موفقیت‌ترین وزارتخانه‌ها در دولت وزارت ورزش و جوانان بوده مه شور و نشاط رو به کشور و مردم داده است.

امروز رابطه ورزش و علم در کنار هم است و در تمرینات و وزنه زدن‌ها در چند ثانیه هر چقدر تسلط روی علم داشتند تاثیر گذار است و رشته بیومکانیک در این ورزش و آنالیز تمرینات بسیار نیاز به تکنولوژی دارد.

امروز استفاده از هوش مصنوعی برای شخصی سازی تمرینات نسب به آنالیز بدنی هر ورزشکار متناسب با ورزشکار انتخاب می‌شود و مربیان با استفاده از پردازش توانایی فردی ورزشکار ارائه می‌دهد و می‌توان از هوش مصنوعی به عنوان دستیار مربیان استفاده می‌شود و خطا‌های تمرینات گرفته می‌شود.

امروز داوری در مسابقات هم با استفاده از هوش مصنوعی در مسابقات بسیار کاربرد دارد و قطعا در وزنه برداری در انتخاب وزنه‌ها بسیار تاثیر گذار است.

با صحبتی که با وزیر ورزش و جوانان داشتیم قرار شد چند فدراسیون رو بصورت سریعتر تا سه ماه دیگر به هوش مصنوعی وارد کنیم و فدراسیون وزنه برداری یکی از این فدراسیون هاست که تا اوایل اسفند یکی از جا‌های خواهد بود که هوش مصنوعی تجهیز خواهد شد.

در این برنامه از شرکت‌های ایرانی که با تخصص بیو مکانیک هستند وارد مذاکره خواهیم شد و از تجهیزات ایران ساخت تا اوایل اسفند بتوانیم این فدراسیون رو در زمینه تمرینات و کشف استعداد‌های جدید بتوانیم به این رشته ورزشی کمک کنیم.