حداقل تعداد اعضا برای شرکت در جشنواره سرود دانش آموزی نغمه‌های فتح بدون در نظر گرفتن مربی، ۱۰ و حداکثر ۱۶ نفر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشنواره سرود دانش آموزی نغمه‌های فتح ویژه گروه‌های سرود شهر اراک برگزار می‌شود.

به همت انجمن سرود و موسیقی سازمان بسیج هنرمندان استان مرکزی با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اراک جشنواره سرود با موضوعات ایران اسلامی، جنگ رمضان، مقاومت، بعثت مردم، شهدای استان مرکزی با شرایط ذیل برگزار خواهد شد:

🔸 رده سنی ۸ الی ۱۴ سال

🔹گروه‌ها بصورت تک جنسیتی (دختر یا پسر) می‌بایست شرکت نمایند. درصورت داشتن گروه مشترک فقط با یک گروه اجازه حضور هست.

🔸جشنواره بصورت زنده خوانی و با موسیقی بی کلام اجرا خواهد شد.

🔹سرود‌ها می‌بایست با موضوعات اعلامی باشد و سایر موضوعات مورد قبول واقع نخواهد شد.

🔸حداقل تعداد اعضا ۱۰ و حداکثر ۱۶ نفر میباشد (یک نفر سرپرست و مربی به تعداد فوق اضافه خواهد شد)

🔹مهلت ارسال ویدئو زنده خوانی تا جمعه ۶ آذرماه خواهد بود و آثار واصله بعد از این تاریخ ترتیب اثر نخواهد داده شد.

🔸فیلم‌ها پس از بازبینی اولیه و تایید امتیاز فنی شرایط حضور در رقابت حضوری در مورخ ۱۲ و ۱۳ آذر را خواهند داشت.

🔹ارسال آثار فقط از طریق پیام‌رسان تلگرام به دبیرخانه جشنواره صورت می‌پذیرد @Soroodfath

مشخصات کامل سرپرست و مربی بهمراه اسامی اعضای گروه می‌بایست ارسال شود.

سرود‌های تولیدی دارای اولویت امتیاز میباشد.

همچنین فایل‌های باکلام، بی کلام و شعر سرود باید ارسال شود.