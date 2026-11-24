شمار مسمومان الکلی در نیشابور با ۴ فوتی و ۴ مورد مرگ مغزی و ۱۹۱ نفر تاکنون رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: شمار پذیرش مسمومان ناشی از مصرف مشروبات الکلی به ۱۹۱ نفر افزایش یافت.

دکتر سیدمیلاد تقدیسی حیدریان با تشریح آخرین وضعیت مسمومان تا ساعت ۱۸ روز دوشنبه دوم آذرماه افزود: در حال حاضر ۹۵ نفر بستری هستند، ۶۲ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند و ۳۴ نفر نیز برای ادامه درمان به مراکز درمانی مشهد و سبزوار اعزام شده‌اند.

وی ادامه داد: از مجموع افراد اعزام‌شده، ۲۶ نفر به مشهد و ۸ نفر به سبزوار منتقل شده‌اند. همچنین تاکنون ۴ مورد فوت و ۴ مورد مرگ مغزی در میان مسمومان به ثبت رسیده است.

اطلاع‌رسانی تکمیلی: آخرین وضعیت مسمومان متعاقباً از سوی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور اعلام خواهد شد.