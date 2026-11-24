وزیر آموزش‌وپرورش در پیامی به مناسبت هفته بسیج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، فرهنگ بسیجی را سرمایه‌ای ارزشمند برای صیانت از هویت، استقلال و سربلندی ایران دانست .



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علیرضا کاظمی در پیام خود به مناسبت هفته بسیج ، بر ضرورت انتقال فرهنگ بسیجی به نسل آینده از مسیر تعلیم و تربیت و نقش‌آفرینی مدارس در پرورش نسلی مؤمن، آگاه، خلاق و مسئولیت‌پذیر تأکید کرد.

متن پیام وزیر آموزش به مناسبت هفته بسیج، به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پنجم آذرماه ۱۳۵۸، یادآور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفان و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ فرمانی که زمینه‌ساز شکل‌گیری نهادی برخاسته از متن مردم و تجلی اراده، ایمان و مسئولیت‌پذیری ملی شد که همواره در بزنگاه‌های تاریخی، پاسداری از استقلال، عزت و سربلندی ایران را رسالت خود دانسته است.

هفته بسیج امسال با شعار «بسیج، جانفدای ایران، امید مستضعفان»، فرصتی مغتنم برای بازخوانی و تبیین فرهنگ و تفکری است که بر پایه ایمان، بصیرت، خودباوری، ایثار و خدمت بی‌منت شکل گرفته و در عرصه‌های گوناگون دفاع از میهن، سازندگی، پیشرفت و اعتلای کشور، منشأ برکات و دستاورد‌های ارزشمند بوده است. فرهنگ بسیجی، فراتر از یک تشکیلات و عنوان، روحیه‌ای برخاسته از باور به توانایی‌های ملی و احساس مسئولیت در برابر سرنوشت جامعه است؛ روحیه‌ای که در سخت‌ترین شرایط، امید و حرکت را زنده نگه می‌دارد.

این فرهنگ است؛ از حماسه‌آفرینی رزمندگان و ایثارگران در دوران دفاع مقدس تا حضور آگاهانه و فداکارانه مردم در مقاطع حساس و آزمون‌های دشوار سال‌های اخیر، این تجربه‌های تاریخی نشان داده است که پیوند عمیق ایمان، عشق به میهن و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، سرمایه‌ای بزرگ برای عبور از دشواری‌ها و صیانت از هویت، استقلال و تمامیت ارضی ایران عزیز است.

در این میان، جامعه بزرگ تعلیم و تربیت کشور، پیوندی عمیق و ناگسستنی با فرهنگ ایثار و فداکاری دارد. یاد و نام شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، به‌ویژه شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای والامقام منطقه لامرد، همواره در حافظه تاریخی آموزش و پرورش و وجدان جمعی ملت ایران زنده خواهد ماند. شهادت این عزیزان، یادآور حرمت و قداست سنگر علم و دانایی و بیانگر این حقیقت است که مدرسه، علاوه بر جایگاه تعلیم و تربیت، سنگر پاسداری از هویت، ارزش‌های انسانی و عزت ملی است. آنان با نثار جان خویش، جلوه‌ای ماندگار از پیوند عشق به وطن، ایمان و مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشتند.

امروز، در پرتو رهنمود‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، رسالت ما در آموزش و پرورش، بیش از هر زمان دیگر، ناظر بر تربیت نسلی مؤمن، آگاه، مسئولیت‌پذیر، خلاق و برخوردار از روحیه خودباوری و امید به آینده است. باور داریم که استمرار و پویایی فرهنگ بسیجی، مستلزم انتقال این سرمایه معنوی به عرصه‌های نوین علم، فناوری، پژوهش، فرهنگ و نوآوری است. از این منظر، مدرسه باید کانون پرورش روحیه تعاون، مشارکت اجتماعی، ایثار، ابتکار و خدمت به مردم باشد و دانش‌آموزان را برای نقش‌آفرینی مؤثر در ساختن ایرانی آباد، مستقل و مقتدر آماده کند.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته بسیج، یاد و خاطره امام راحل (ره)، شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تمامی شهدای راه عزت و سربلندی ایران، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی را ارج می‌نهم و از تلاش‌های خالصانه بسیجیان و همه خدمتگزارانی که در عرصه‌های علمی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سازندگی برای پیشرفت و سربلندی کشور گام برمی‌دارند، قدردانی می‌کنم.