مدیرکل استاندارد گیلان بر گسترش همکاری‌های فنی و تسهیل فرآیند‌های استانداردسازی در منطقه آزاد انزلی برای ارتقای کیفیت کالا و خدمات، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل صادرات محصولات منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مهدی محمدی مدیرکل استاندارد گیلان در دیدار با مصطفی طاعتی مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان دو دستگاه، گفت: رویکرد ما همکاری کامل در حوزه تجارت است و گسترش تعاملات فنی و کارشناسی، موجب ارتقای کیفیت کالا و خدمات، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل صادرات محصولات منطقه خواهد شد.

مهدی محمدی همچنین در این دیدار، حکم انتصاب مهدی کوچکی به عنوان مدیر استاندارد منطقه آزاد انزلی را اعطا و بر گسترش همکاری‌ها در حوزه تجارت و تأمین کالای اساسی تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی هم با تأکید بر اینکه استاندارد تنها یک ضرورت و قانون اداری نیست، بلکه بخشی از زندگی روزمره مردم است، افزود: در شرایط کنونی، نقش استاندارد در منطقه آزاد انزلی برای تأمین کالای اساسی اهمیت ویژه‌ای دارد و همکاری نزدیک ۲ دستگاه می‌تواند سرعت ورود و ترخیص کالا‌ها را افزایش دهد و اطمینان مردم به کیفیت و سلامت کالا‌های عرضه‌شده را تقویت کند.

مصطفی طاعتی‌مقدم با اشاره به ظرفیت‌های نیروی انسانی سازمان، افزود: انتصاب نیرو‌های باسابقه و متخصص می‌تواند زمینه‌ساز جهش همکاری میان دو دستگاه باشد.