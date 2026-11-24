دادستان شهرستان سیرجان، در راستای اجرای طرح «شهید حاج قاسم سلیمانی» و با هدف آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و مالی و حمایت از خانواده‌های آنان، از آحاد مردم، خیرین و فعالان اقتصادی برای مشارکت در این اقدام خداپسندانه دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ محمدعلی نصراللهی‌نسب با بیان اینکه آزادی زندانیان مالی و جرائم غیرعمد، علاوه بر بازگشت فرد به آغوش خانواده، از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی به اعضای خانواده نیز جلوگیری می‌کند، اظهار داشت: تحقق این امر مهم نیازمند مشارکت مردم و خیرین است.

دادستان سیرجان راه‌های مشارکت در این اقدام را کمک‌های نقدی برای تأمین بدهی و دیه زندانیان و همچنین کمک‌های غیرنقدی از جمله سبد معیشتی، لوازم ضروری زندگی، پوشاک و تأمین هزینه‌های تحصیل و درمان خانواده‌های زندانیان عنوان کرد.

نصراللهی‌نسب با تأکید بر اینکه کمک‌های مردمی از طریق دفتر انجمن حمایت از زندانیان شهرستان سیرجان دریافت و با نظارت قضایی در مسیر آزادی زندانیان و حمایت از خانواده‌های نیازمند هزینه می‌شود، از خیرین خواست برای مشارکت به دفتر این انجمن مراجعه کنند.

وی همچنین حمایت از خانواده‌های زندانیان در زمینه تأمین معیشت، اجاره مسکن، هزینه‌های درمانی و تحصیلی فرزندان و توانمندسازی آنان را از اولویت‌های انجمن برشمرد.

دادستان عمومی و انقلاب سیرجان در پایان از اصناف، صنایع، معادن و بنگاه‌های اقتصادی شهرستان خواست با اختصاص بخشی از ظرفیت مسئولیت اجتماعی خود، در راستای اجرای طرح «شهید حاج قاسم سلیمانی» و آزادی زندانیان مالی و حمایت از خانواده‌های آنان مشارکت کنند.