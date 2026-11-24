به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در آیین اختتامیه سی‌وسومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی جهاددانشگاهی، ۶ اثر به‌عنوان برگزیده و ۱۰ اثر به‌عنوان شایسته تقدیر در بخش‌های علوم انسانی، علوم پزشکی و دامپزشکی، علوم پایه و بخش ویژه معرفی و تجلیل شدند.

این جشنواره هم‌زمان با هفته کتاب و کتابخوانی و با حضور مسئولان جهاددانشگاهی و چهره‌های علمی و فرهنگی کشور در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد.

مرتضی غلامی‌نژاد؛ دانش‌آموخته دکترای تخصصی علوم تشریحی از دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

از سوابق علمی و پژوهشی وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تألیف و ترجمه ۱۶ عنوان کتاب

چاپ ۱۵ مقاله بین‌المللی

اجرای ۵ طرح پژوهشی

برگزیده کنگره بین‌المللی Neuroinflammation در سال ۲۰۱۸

کسب عنوان شایسته تقدیر در بیست‌وهفتمین دوره جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی در سال ۱۳۹۹

فاطمه نوایی؛ دانش‌آموخته دکترای تخصصی علوم تشریحی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو هیئت‌علمی دانشکده پزشکی این دانشگاه است.

سوابق علمی و پژوهشی وی عبارت است از:

ترجمه ۱۰ عنوان کتاب

چاپ ۱۵ مقاله بین‌المللی

اجرای ۳۲ طرح پژوهشی

کسب رتبه تک‌رقمی کنکور سراسری دکترای تخصصی علوم تشریحی در سال ۱۳۹۷

عضو هیئت‌علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

درباره کتاب:

بافت‌شناسی، دانش مطالعه ساختار میکروسکوپی بدن و نحوه آرایش سلول‌ها برای تشکیل اندام‌هاست که زیربنای درک عملکرد صحیح بدن و تشخیص بیماری‌ها در علوم پزشکی محسوب می‌شود.

کتاب «بافت‌شناسی پایه جان‌کوئیرا» با بیش از نیم قرن پیشینه، به‌عنوان یکی از ارکان آموزش علوم پایه پزشکی و معتبرترین منبع جهانی برای درک ساختار میکروسکوپی بدن شناخته می‌شود. ویرایش هفدهم این اثر با رویکردی تحلیلی، فراتر از یک اطلس توصیفی، بافت‌شناسی را به‌شکلی نظام‌مند با آناتومی و جنین‌شناسی پیوند داده است.

وجود ۲۳ فصل جامع، اطلس تصاویر باکیفیت میکروسکوپی و شماتیک، مطالب کاربردی پزشکی و خلاصه‌ها و تست‌های پایان هر فصل، این کتاب را به ابزاری کاربردی برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران در مسیر تدریس، یادگیری بالینی و آمادگی برای آزمون‌های جامع علوم پزشکی تبدیل کرده است.